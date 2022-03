El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó durante su conferencia matutina el Pulso de la Salud para detallar la adhesión de los estados al programa de gratuidad médica.

El subdirector de Salud, Hugo López-Gatell, informó que 23 gobiernos estatales decidieron adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), mientras que nueve no aceptaron sumarse.

«El resultado que tenemos ahorita posiblemente sea el final. Que 23 gobiernos estatales se comprometieron a este nuevo esquema y se adhirieron al Insabi, y otros nueve no lo hicieron», dijo.

Destacó que se busca rehabilitar o poner en marcha, e incluso construir, 70 hospitales y 120 centros de salud, «estaremos trabajando para completar la rehabilitación».

Indicó que hay estados que no se adhirieron al Insabi ni tienen convenio con el IMSS-Bienestar, los cuales no cuentan con instalaciones y en donde «por ahora no podrían garantizar la atención médica ni medicamentos gratuitos», de acuerdo con el subsecretario.

Se entregará fondo a institutos de salud por cuotas de recuperación

López Obrador afirmó que se llegó a un acuerdo con los institutos de salud que cobraban cuotas de recuperación, por lo que se entregará un fondo de 4 mil 484 millones de pesos.

«Se llega a un acuerdo y se asume el ingreso que tenían los institutos por cobrar cuotas de recuperación; eso ya no lo va a pagar el pueblo. A partir de ahora que se llegó al acuerdo con todos los institutos, se les tiene que entregar ese fondo, lo único que vamos a procurar es que se administre bien todo el presupuesto», agregó.

Habrá «tercera llamada» para compra de avión presidencial

Aseveró que sus opositores se «molestan de que se venda el avión presidencial porque es una sacudida, una zarandeada», por lo que adelantó que en los próximos días dará «la tercera llamada» para la compra de la aeronave o se decidirá por la rifa.

«Si en estos días nadie se anima voy a utilizar estos tres días para decir ‘tercera llamada’ porque si no va la rifa, ya estamos resolviendo», aclaró.

En febrero se inaugurarán primeros cuarteles de Guardia Nacional

El Presidente aseguró que ya se tienen los recursos económicos para la contratación de más elementos de la Guardia Nacional y reveló que ya se están terminando de construir los cuarteles para la institución. Además, declaró que este mes inaugurará los primeros cinco cuarteles.

«Puedo decir que se tienen ya los fondos para la contratación de más elementos, ya se estaban terminando los cuarteles para la Guardia Nacional. Voy a estar en febrero, voy a inaugurar los primeros cinco cuarteles; voy a estar en Guanajuato y creo que en Michoacán», puntualizó.

AMLO pedirá ayuda a empresarios para venta de ‘cachitos’

Reveló que la próxima semana se reunirá con empresarios para pedirles que ayuden a colocar 4 millones de ‘cachitos’ para la rifa del avión presidencial de manera voluntaria «en centros comerciales o como promoción a sus trabajadores».

IP elabora plan de pensiones: AMLO

Comentó que el sector empresarial trabaja en la elaboración de un plan para resolver el tema de las pensiones de los trabajadores mexicanos, «ya hicimos el compromiso de que vamos a buscar resolver esto, lo está trabajando Hacienda».

