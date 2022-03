SEP prevé que ciclo escolar inicie a distancia

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, adelantó que el ciclo escolar 2020-2021 comenzará a distancia, ante la pandemia de coronavirus covid-19.

Reiteró que los estudiantes volverán a las aulas de manera presencial hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde; sin embargo, eso no significa que las clases no puedan arrancar con la educación a distancia y la estrategia Aprende en Casa.

Afirmó que en redes sociales circula información falsa sobre posibles ajustes al calendario escolar, por lo que invitó a la comunidad educativa estar pendiente del mensaje oficial sobre el inicio del ciclo escolar 2020-2021, que se dará el próximo lunes en la conferencia presidencial de las 07:00 horas.

“El próximo lunes 3 de agosto en la conferencia de prensa de la mañana, a las 7 de la mañana, el Presidente de la República quiere que se de a conocer todo lo relativo al regreso a clases. Han salido muchas noticias falsas que tratan de inquietar cuando en realidad el sistema educativo ha sido muy consistente».

«Fuimos los primeros en salir y en resguardar a toda nuestra comunidad y por eso también seremos los últimos en regresar presencialmente cuando haya semáforo verde, pero eso no quiere decir que no empecemos las clases a distancia, eso no quiere decir que no aprovechemos toda la capacidad que tiene el sistema educativo, todo ese entusiasmo que han mostrados los maestros y maestras y todas esas ganas de aprender que hemos visto en Aprende en Casa”, agregó en un mensaje en redes sociales.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el lunes 3 de agosto en la conferencia de la mañana se darán a conocer los pormenores para el regreso a clases en el país.

SEP pospone inscripciones y sanitización en CdMx

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), decretó posponer hasta nuevo aviso los trámites de inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021, así como la jornada de limpieza escolar, los cuales estaban contemplados para la siguiente semana.

Debido a que prevalece la emergencia sanitaria por covid-19, la SEP notificó a las escuelas de educación básica de la Ciudad de México que deben posponer hasta nuevo aviso las actividades previas para el inicio del próximo ciclo escolar, entre ellas las correspondientes a la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, que se realizarían del 3 al 7 de agosto.

“Es necesario referir que las condiciones de la emergencia sanitaria que causaron la propagación del covid-19, prevalecen aún en todo el país, lo cual implica continuar con las medidas de distanciamiento social”, indicó el aviso.

Además, informó que en breve el Consejo Nacional de Autoridade Educativas (Conaedu) sesionará para definir la Ruta Estratégica para el inicio del ciclo escolar 2020-2021 que permita garantizar el derecho de los estudiantes a aprender aún en situaciones de emergencia, pero sobre todo la salud y bienestar de la comunidad escolar.

El 5 de julio del año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Secretarial número 12/06/20, en donde se estableció el 10 de agosto como el inicio del ciclo escolar, sin embargo, con este aviso enviado a través de la AEFCM se vislumbra que será imposible iniciar en esa fecha.

El acuerdo secretarial también establecía que durante agosto se brindaría el curso remedial y nivelación, así como la evaluación diagnóstica de los estudiantes.