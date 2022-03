El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre el proceso que sigue el ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, «queremos que quede completamente claro qué fue lo que sucedió, cómo esta el proceso, en qué consiste este trámite; el esperar a que ahora en la mañana decidan sobre esta petición porque todavía no concluye este trámite», luego de que el gobierno estadunidense retiró los cargos de narcotráfico y lavado de dinero bajo el argumento de que la Fiscalía General de la República (FGR) en México realice su propia investigación.

No hay nada oculto sobre retiro de cargos a Cienfuegos, dice Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dijo que «no hay nada oculto» en la negociación con Estados Unidos para retirar los cargos, pues aseguró que «no es un acuerdo de impunidad».

«Es por tanto una decisión que reconocemos positivamente y que debe dar lugar a que la cooperación se mantenga sobre la base de respeto a la soberanía y la jurisdicción mexicana; sean delitos, investigarlo, sustentarlo en su caso, debemos ser quien resulte responsable procesado ante la autoridad mexicana», mencionó.

AMLO agradece a EU que haya rectificado decisión sobre caso Cienfuegos

En La Mañanera, el mandatario agradeció a Estados Unidos que haya rectificado sobre el caso de Salvador Cienfuegos, «hay que esperar a que la jueza decida sobre esta petición, no hay nada a cambio, nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios, es algo que teníamos la obligación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento».

«Yo quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo, en este caso, escuchar nuestro planteamiento y rectificar; no significa impunidad, significa que se inicie una investigación, que ya comenzó a partir de que nos envían elementos de prueba», añadió.

Si Salvador Cienfuegos es culpable será castigado en México: AMLO

Aseveró que el gobierno no permitirá injusticia para ningún mexicano, «si la fiscalía, al reponerse el procedimiento, encuentra que hay culpabilidad, entonces se castiga y lo dije también desde el principio: no la conducta de un militar, por muy importante que sea, debe manchar a toda una institución».

López Obrador afirmó que si Salvador Cienfuegos es culpable será castigado en México, «sí hubo una intervención para lograr un acuerdo, pero no a cambio de impunidad ni de encubrimiento ni de subordinación política ni de nada».

«Resolvieron que sea en México donde se juzgue al general en el caso que existan los elementos de prueba suficientes, hay confianza en el gobierno de México», comentó.

Con información de Milenio