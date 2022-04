El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma para eliminar el fuero presidencial, por lo que estimó que en el Senado ocurra lo mismo, «no creo que haya ningún problema y como es una reforma constitucional luego va a pasar a los Congresos locales para su aprobación definitiva».

AMLO aplaude fallo de TEPJF sobre transmisión íntegra de La Mañanera

Aplaudió el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la transmisión íntegra de La Mañanera en Hidalgo y Coahuila ante las elecciones de octubre, «de acuerdo con el tribunal estas conferencias, sin censura y con absoluta libertad, no interfieren con los procesos electorales; no se considera propaganda sino garantizar el derecho a la información».

«Nos querían limitar para que no informáramos. Para ser precisos, fue una queja de los partidos de oposición a nosotros, de los conservadores ante el INE y en el INE resolvieron que no debían hacerse estas conferencias y ya al acudir al tribunal se resuelve que sí podemos hacerlo», agregó.

Situación en frontera con EU se va normalizando ante COVID-19: AMLO

El mandatario afirmó que la situación en la frontera con Estados Unidos se está normalizando ante el covid-19, «ya está bajando la incidencia de la pandemia tanto en el lado de Estados Unidos como el lado nuestro. (…) Va bajando el efecto de la pandemia en Estados Unidos como también en nuestro país, poco pero se ha ido reduciendo».

AMLO anuncia nueva reunión virtual con familiares de Ayotzinapa

Adelantó que sostendrá otra reunión con familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa el 11 de septiembre, en la que también participará el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

«No debe importar el cargo, sino el encargo», dice tras elección en San Lázaro

El Presidente celebró que los legisladores de la Cámara de Diputados hayan llegado a un acuerdo para elegir a la nueva Mesa Directiva que será presidida por la priista Dulce María Sauri, «no debe importar el cargo, sino el encargo».

«Celebro que se haya llegado a un acuerdo, que los diputados hayan convenido resolver esto por mayoría, de conformidad con el reglamento. Le tengo mucho aprecio y respeto a los legisladores del PT, por razones obvias, ese partido me apoyó durante muchos años, pero también como les tengo respeto y ellos me respetan saben cómo pienso y saben que tenemos que actuar con rectitud siempre y no caer en la tentación de los cargos. No deben importarnos los cargos sino el encargo, estamos para transformar, no es más de lo mismo», aseveró.