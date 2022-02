Son medievales, dice Paul McCartney sobre chinos por comer murciélago

El cantante británico Paul McCartney plantea que los asiáticos deberían de poner atención en los mercados húmedos en China, en donde se cree que tuvo origen la pandemia del coronavirus.

El músico explicó que estos mercados deberían de estar prohibidos, ya que considera que son cosas del pasado, además con esta crisis del Covid-19 se debería de tomar en cuenta el ser más higiénicos en ese lugar.

Realmente espero que esto signifique que el gobierno chino diga, ‘OK, muchachos, realmente tenemos que ser súper higiénicos por aquí’. Seamos realistas, es un poco medieval comer murciélagos”, así lo dio a conocer The Hollywood Reporter.

Cuando inicio la pandemia del coronavirus se dio a conocer el supuesto de que el virus había sido ocasionado por un murciélago, sin embargo, no hubo evidencia suficiente para afirmar esta hipótesis.

Al pedir que se eliminen estos mercados, el compositor de 77 años, expresó.

No es una idea estúpida, es una muy buena idea. No necesitan que muera toda la gente. ¿Y para qué sirven? Todas estas prácticas medievales. Sólo necesitan limpiar. Esto puede conducir a eso. Si esto no sucede, no sé qué lo hará”.

Por otro lado, ha llegado a pensar que quien haya ocasionado esta pandemia tiene que ver con bombas atómicas por la afectación y alcance que ha tenido esta pandemia en varios países.

También podrían estar lanzando bombas atómicas porque está afectando a todo el mundo. Quien sea responsable de esto está en guerra con el mundo y consigo mismo”.

Finalmente, el exBeatle ha resaltado que esta pandemia ha mostrado la solidaridad y la empatía de los seres humanos, ya que la gente se ha estado uniendo para apoyar a otros y juntos combatir la pandemia.