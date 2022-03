Spotify retira canciones de Jhonny Escutia por incitar al odio

Luego de que usuarios de la plataforma Spotify pidieran que se bajara de su servicio las canciones del cantante Jhonny Escutia en la que lanzaba comentarios violentos hacia hacia la vlogger Yuya, el servicio streaming finalmente ha decidido bajar de su plataforma dichas canciones.

Las primeras horas de este viernes se hizo viral la queja de usuarios porque consideraban injusto que hace unos días, la misma plataforma bajara de su servicio la canción «Safaera» de Bad Bunny y no las canciones de Jhonny Escutia las cuales están cargadas de violencia y mensajes de odio.

Aunque en las primeras horas Spotify no se había pronunciado al respecto, más tarde lanzó su postura en la que señaló que no permitirán mensajes que inciten a la violencia, por ellas las canciones de Escutia ya no están disponibles.

«Podemos confirmar que la música en cuestión ha sido eliminada de nuestro servicio por violar los lineamientos de los contenidos prohibidos por tratarse de discurso de odio», detalló la plataforma musical.