El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el miércoles, jueves y viernes estará en Guanajuato, Jalisco y Colima; esto, con el objetivo de apoyar a las autoridades locales en las acciones de seguridad.

“Aprovecho para dar a conocer que vamos a estar aquí mañana, en esta conferencia de prensa, y miércoles, jueves y viernes vamos a llevar a cabo de seguridad y la conferencia de presan en Guanajuato, Jalisco y Colima; vamos a estar en estos tres estados para apoyar todas las acciones que se están llevando a cabo con el propósito de llevar la paz y proteger y apoyar a la gente”.

T-MEC elevará salarios de obreros mexicanos

El Presidente destacó que con el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, México será beneficiado en cuanto a la mejora de salarios de los obreros y trabajadores nacionales al asegurar que la mano de obra, además más joven, es mejor que en la de ambos países.

“Con el tratado veremos que mejoren los salarios; esto va a lograrse porque va a llegar inversión a México con el tratado y se va a demandar más mano de obra y tiene que aumentar el salario, por las mismas condiciones del mercado; tenemos la ventaja con relación a Estados Unidos y Canadá de que la mano de obra es más joven y de las mejores del mundo; creo que es el mayor aporte al tratado, mano de obra joven, de primera; pensamos que van a mejorar los salarios por lo que significa la calidad de la mano de obra en México”.

No se ha podido poner orden en las aduanas

El Presidente dijo que esta semana visitará el puerto de Manzanillo en donde se tiene información de que persiste el contrabando de drogas, pero reafirmó su compromiso de eliminar la corrupción tanto en los puestos del país, como en las aduanas.

“Estamos limpiando de corrupción las aduanas; Horacio Duarte, director de aduanas, tiene esa encomienda, y lo mismo estamos haciendo con los puertos. Mi gira de esta semana incluye una visita al puerto de Manzanillo porque hay problemas de entrada de drogas sintéticas, de las más dañinas, por los puertos nuestros, no hemos podido tener control y vamos a atender este asunto.

“El otro tema que tenemos es que aún hay contrabando, y hay contrabando de diésel, gasolinas, vamos a poner orden en las aduanas”.

Coludidos con Lozoya, hasta legisladores, dice AMLO

El Presidente dijo que el ex director de Pemex está dispuesto a declarar quiénes está coludidos; señalando que hay hasta legisladores que estuvieron relacionados con este caso y se dará a conocer.

«Independientemente de la pena, de lo que podemos recuperar, se utilizó dinero público, Pemex tiene deudas de la planta de fertilizantes que se compró de manera fraudulenta, pero aparte de eso que él informe, aclara, cómo fue.

«De acuerdo lo que informó el fiscal tuvo que ver hasta con el Poder Legislativo, o sea, que están involucrados legisladores; vamos a sacar todo esto y que se sepa; yo sostengo que por un lado está el castigo pero por el otros es la no repetición, el que no se celebre los fraudes como eran antes; se dedicaban a saquear y ni siquiera perdían su respetabilidad».

Contagios de COVID-19, van a la baja, dice AMLO

El Presidente refrendó su respaldó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a quien le pedirá que informe de manera total, en los 32 estados, sobre la situación de la pandemia en México.

“Quieren que ya no informemos, que ya no aparezca el doctor López-Gatell para que sean ellos los que se impongan con el amarallismo; en efecto, a pesar de los pesares va a perdiendo fuerza la pandemia, afortunadamente.

“El viernes me reuní con el sector salud para recibir el informe de cómo vamos, y solo en 9 de los 32 estados hay incremento en el número de infectados; en 23 estados está estable, es una buena noticia; aquí en el Valle de México es notoria la disminución, se puede probar; le voy a pedir a Hugo López-Gatell como está el informe de la pandemia en el país.

“Quiero que el día de hoy dé a conocer lo que pasa en los 32 estados, aunque lleve tiempo, porque va a ayudar a tener una visión general, y sí hay que tener cuidado con los rebrotes”.

Ventilador de Conacyt, listo para producción

“El Conacyt ya fabricó un ventilador y ya van a empezar a fabricarlos en serie, ya no vamos a depender del extranjero, todo esto se ha venido haciendo y no ha habido diferencias profundas con los estados; cada autoridad busca aplicar una estrategia que le convenga, cada estado es libres, nada más hay que cuidar que no haya rebrotes, en donde ya iba de bajada la pandemia pero hubo demasiado relajamiento y volvió a aumentarse el contagio”.

Rechaza manifestarse por construcción de muro en frontera

El Presidente dijo que el asunto del muro no un tema que esté en la agenda bilateral con Estados Unidos, por lo que no está en sus manos que Donald Trump se manifieste o no al respecto de este asunto; señaló que la relación que le conviene al país es la de buena vecindad.

“No tengo opinión porque es un tema que no está en la agenda nuestra; no vamos a engancharnos en algo que nos vaya a distanciar, solo decirles que ese tema viene de tiempo atrás.

“Yo quiero mantener una relación de amistad con el gobierno de Estado Unidos porque considero que nos conviene a los mexicanos, entonces mis adversarios querían otra cosa, querían pleito y no fue así; necesitamos tener una relación de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, no de vecinos distantes, haciendo a una lado las diferencias, y en caso de haberlas, resolverlas con dialogo.

“No corresponde a mí evitarlo, es una vista, el gobierno de Estado Unidos puede hacer lo que considere, no creo que nos afecte, creo que la visita fue buena para México y los paisanos; por primera vez se hace una reconcomiendo público a la importancia de los paisanos, se habla de que la comunidad mexicana ha aportado mucho al desarrollo de esa gran nación, eso lo expresó el presidente Trump; habló de 36 millones de mexicanos en Estado Unidos.

“El hecho que él hable de esa cantidad de mexicanos es muy importante, no voy a confrontarme sobre ese tema que no queremos ni siquiera mencionar; solo recuerdo que cada gobierno de Estados Unidos ha insistido en ese asunto, sea de un partido o de otro, es cosa de ver los datos, y nosotros no estamos de acuerdo con ese tema, no lo tratamos, agradecemos que no se haya tratado ese tema, ni otros, y que se ha enfocado en la visita al T-MEC que nos importa mucho”.

Hay una oferta sobre el avión presidencial

Jorge Mendoza, director de Banobras informó que se recibió una oferta por el avión presidencial que ronda los 120 millones de dólares; sin embargo, no dio más detalles porque la propuesta aún se está analizando.

“Recibirnos una oferta en abril por 120 mdp; 2 mil 697 mdp; la oferta en efectivo y parte en equipo médico”.

Se han vendido un millón 355 chachitos para la rifa de TP01

Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, dijo que a la fecha se han vendido un millón 355 cachitos para la rifa del avión presidencial, el equivalente al 22.58 por ciento del total de los billetes; con un ingreso total al momento de 677.5 millones de pesos.

