«Tengan confianza», pide AMLO tras regreso de Cienfuegos a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en La Mañanera el informe mensual sobre seguridad, junto con el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, quien afirmó que los homicidios dolosos continúan en la línea de contención y detalló que se «frenó el crecimiento exponencial que venía desde 2015».

«Seguimos en la línea de contención con un pequeño incremento de septiembre a octubre con 2 mil 944 homicidios dolosos a octubre; está localizado los puntos de mayor incidencia de homicidio, no es un tema de todo el país, es un tema localizado en 12 puntos del rompecabezas que corresponde al territorio nacional», aseveró.

Destacó que seis estados concentran 52% de las víctimas de homicidio doloso: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, «26 estados son el 48% de todos los homicidios». Indicó que, en comparación con 2019, el feminicidio aumentó 1.5% y la violencia doméstica 3.4%.

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que en el combate al robo de combustible se ha dado prioridad a ocho ductos de Pemex en nueve estados, «se ha realizado en este mes la localización de 428 tomas clandestinas y más de un millón de litros de combustible asegurados».

En caso Cienfuegos, se hará investigación a la altura del prestigio de México: SRE

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dijo que en el caso de Salvador Cienfuegos, la Fiscalía General de la República (FGR) llevará a cabo una investigación «a la altura del prestigio de México y a la dignidad del país».

«Hay confianza tanto en Estados Unidos como en México de que la investigación correspondiente

será una investigación con los más altos estándares de efectividad y honestidad

y se confía, se respalda a la FGR y al Poder Judicial en México, lo cual nos parece algo muy significativo proviniendo de las autoridades judiciales de Estados Unidos», mencionó.

El canciller aseguró que el gobierno no defiende a una persona en el caso de Salvador Cienfuegos, pues advirtió que sería suicida no hacer nada.

«Tengan confianza», pide AMLO tras regreso de Cienfuegos a México

Obrador pidió a los ciudadanos tener confianza ante el regreso de Salvador Cienfuegos a México, luego de que en Estados Unidos se le retiraran los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, «decirles a todos los mexicanos que tengan confianza, que nosotros tenemos el compromiso de no fallarle al pueblo. Estoy seguro de que va a haber resultados, cómo no va a ser distinto ahora si antes estos hechos no sucedían, estamos sentando las bases de una nueva forma de impartir justicia».

AMLO participará en conferencias del G20

El mandatario dio a conocer que el fin de semana participará en videoconferencias del G20 para hablar de la pandemia de covid-19 y la crisis económica mundial, «el sábado y el domingo voy a participar en teleconferencias en un encuentro del G20, de jefes de Estado de 20 naciones y voy a hacer dos presentaciones; tengo una intervención y luego me corresponde hablar sobre la problemática mundial, lo que tiene que ver con la pandemia, con la crisis económica mundial».

