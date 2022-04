Terremoto de 6,2 grados en Croacia

Un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter ha causado víctimas fatales y daños materiales en Croacia, especialmente en la localidad de Petrinja, aunque también en Zagreb, según confirmaron las autoridades locales.

El epicentro del sismo, ocurrido a las 12.19 horas (11.19 GMT), se localizó a 46 kilómetros de Zagreb y a diez kilómetros de profundidad, según la agencia de noticias croata Hina.

“Hay pánico general, la gente está buscando a sus seres queridos”, dijo el alcalde de Petrinja, Darinko Dumbovic. Posteriormente, agregó: “Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos”.

El premier Andrej Plenkovic complementó: “Tenemos información de una niña que murió. Hasta ahora no tenemos datos de otras víctimas”. Además, tras llegar a Petrinja, dijo que “esto es una tragedia” y adelantó que habrá que evacuar a parte de la población. “No es seguro estar aquí. Está muy claro”, dijo.

Asimismo, confirmó la movilización de la Policía, Protección Civil, bomberos y ambulancias desde Zagreb para hacer frente a la destrucción. El Ejército también ha acudido a la zona para ayudar en las tareas.

Con información de: Infobae