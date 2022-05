TMEC y migración, temas principales en la visita a Washington: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera desde Palacio Nacional previo a su viaje de esta semana a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.

Migrantes, tema en visita a EU

El Presidente dijo que primordialmente su encuentro con Donald Trump será por la entrada en vigor del T-MEC, pero el tema de los migrantes estará presente para abogar por su buen trato.

Trump ha sido respetuoso con México

López Obrador dijo que desde que asumió el gobierno en México el mandatario estadunidense se ha conducido con respeto hacia México y los mexicanos, y eso se puede constatar.

“Nuestros adversarios hablan de cómo voy si se ha ofendido a los mexicanos, yo quiero decirle al pueblo que en el tiempo que hemos estado nosotros en el gobierno ha habido una relación de respeto, no solo al gobierno, también al pueblo de México, no es el mismo trato de antes y eso se puedo probar en declaraciones, en mensajes que se vierten sobre México desde el extranjeros; es una situación distinta”.

Vuela mañana a Washington

El Presidente dijo que mañana a mediodía saldrá hacía Washington para su gira de trabajo; puntualizó que la reunión con Trump será el miércoles por la tarde; por la mañana ofrecerá ofrendas a los monumentos de Abraham Lincoln y a Benito Juárez

Pernoctará en “territorio mexicano”

Pide a migrantes no hacer movilizaciones y mantener sana distancia

El Presidente llamó a las organizaciones de migrantes que planea movilizaciones a que eviten aglomeraciones, esto debido a la pandemia; además, dijo que les estará informando a través de las redes sociales.

“Yo les pediría que no se muevan mucho, que no haya ningún acto, que no se junten mucho, que hay sana distancia por la pandemia, que nos cuidemos, que no se alteren los protocolos, aunque son otros allá, yo creo que es universal el que debemos cuidarnos manteniendo la sana distancia.

A las 09:30 hablará con Justin Trudeau

El Presidente dijo que más tarde sostendrá una charla telefónica con el Primer Ministro de Canadá que ha declinado la invitación al encuentro en Estados Unidos con Trump por la entrada en vigor del T-MEC.

“Ayer me informó Marcelo Ebrard que quiere hablar conmigo el día de hoy a las 9:30 tengo esta entrevista con el primer ministro Trudeau, él no puede asistir a este acuerdo del miércoles según informaron; no sé que me vaya a plantear, nosotros hicimos la invitación a Canadá y decidieron no estar, a ver qué me dice y mañana.