Trabajo en conjunto a beneficio de los tuxtlecos: Willy Ochoa

– Es un acto de humanidad, no de caridad; afirma.

“La clase política piensa que abajo no hay hambre, que todo está bien, pero están equivocados, hay mucha hambre en las colonias y en los barrios de Tuxtla Gutiérrez, lo peor es que lo saben y no hacen nada para atender esto, pero nosotros no, nosotros somos distintos, pensamos diferentes, aquí buscamos ser instrumento de ayuda, es un acto de humanidad, de solidaridad y sensibilidad con la situación que todos estamos pasando” señaló Willy Ochoa.

Yo reconozco a quienes se preocupan por el bienestar de las y los tuxtlecos, pero reconozco más a quienes convierten en acciones esa preocupación, porque muestran que son sensibles a las necesidades y, quienes sufren por llevar el sustento de sus familias valoran cuando este tipo de acciones son de corazón, aseguró Ochoa Gallegos.

Son tiempos difíciles, de tomar decisiones, de valorar qué es más importante, si cuidar de nuestra salud o llevar el plato de comida a la mesa, y eso no debería suceder en nuestra ciudad, por eso, junto a varios amigos, estamos actuando y no hablando, dijo Willy.

En ese sentido, empresarios y comerciantes de la industria de la masa y la tortilla dijeron que se han beneficiado a familias de diversas colonias de la capital chiapaneca.