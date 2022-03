Trudeau enviará asistencia militar a casas de adultos mayores

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que atenderá las solicitudes de Ontario y Quebec de enviar asistencia militar a casas de adultos mayores en estas provincias ante el incremento del número de muertes por COVID-19 en dichas instalaciones.

En conferencia de prensa este jueves, Trudeau dijo que el Gobierno Federal “por supuesto” responderá las solicitudes de ayuda militar para ambas provincias, aunque consideró que esta no es una solución a largo plazo.

“En Canadá no deberíamos tener soldados cuidando a las personas mayores”, dijo el mandatario. El miércoles, Ontario se unió a las solicitudes de ayuda militar en hogares de cuidado a largo plazo de Quebec, realizadas la semana pasada, informó The Globe and Mail.

Los decesos a causa de COVID-19 en casa de adultos mayores en Ontario concentran el 72 por ciento de todas las muertes de la provincia, con 516. La víspera, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo que estaba pidiendo ayuda para cinco de las instalaciones más afectadas.

En Quebec, el número oficial de defunciones en este tipo de residencias llegó a mil 134 el miércoles, lo cual representa más del 80 por ciento de las muertes de la provincia.

La semana pasada, el primer ministro de Quebec, François Legault, pidió a esta capital que enviara mil soldados aunque no tengan entrenamiento médico, para reforzar a los 130 elementos militares anteriormente enviados.

Al ser cuestionado sobre si las casas de adultos mayores podrían ser sometidas a regulaciones federales esta tarde, Trudeau dijo que es necesario sostener conversaciones sobre cuál es la mejor forma de proteger a las personas mayores.

“La gente que cuida a los más vulnerables son extremadamente vulnerables ellos mismos”, respondió el primer ministro de Canadá desde Rideau Cottage.

Con información de Notimex