El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en La Mañanera el quién es quién en los precios de los combustibles y afirmó que su gobierno ha cumplido con el compromiso de no aumentar los costos, «para que no haya abusos porque muchos concesionarios están atentos y sí les importa que no aparezcan como careros, sí les importa que los ubiquen dando buenos precios».

Ventas de El Buen Fin superaron las de 2019: Profeco

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dijo que El Buen Fin cerró con buenos números en general, «hubo mejores ventas que El Buen Fin que la edición novena de 2019, vimos crecer de 50 mil 251 consultas en quién es quién en los precios a 77 mil 442 consultas, salieron empoderados con información los consumidores».

«Quien creció en quejas y bajó en conciliaciones lamentablemente fue Walmart, el año pasado tuvo 28% de las aquejas, este año ellos tuvieron el 49% de las quejas; Elektra subió de 5 a 7 por ciento, pero Elektra concilió el 100% de las quejas», detalló.

AMLO se reunirá hoy con empresarios para hablar sobre outsourcing

El mandatario informó que esta tarde se reunirá con integrantes del sector empresarial, «para explicarles sobre esta iniciativa de ley que ya se envió a la Cámara de Diputados», es decir, para conversar sobre el outsourcing para evitar abusos a los trabajadores.

Esta semana se va a tratar iniciativa para quitar fuero a presidente: AMLO

Mencionó que tiene información sobre que esta semana se va a tratar la iniciativa para eliminar el fuero presidencial en el Congreso, «voy a estar pendiente, voy a ver quiénes se oponen a quitar el fuero al presidente. Se argumentó que iban a entrar senadores y diputados, se congeló, se rechazó la primera iniciativa que envié, ahora envié otra, ya no estoy incluyendo a legisladores ni a otro tipo de autoridades, es al presidente, porque es muy importante que un sistema político presidencialista el titular del Ejecutivo no tenga fuero».

AMLO niega liberación de Cienfuegos a cambio de detención de capo

El Presidente negó que se haya negociado con Estados Unidos la liberación de Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena) a cambio de la detención de un capo, «insinuaron que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe a una banda del crimen organizado».

AMLO firmará decreto sobre manejo de hidroeléctricas

Aseveró que esta semana firmará un decreto de protección a la gente sobre lo relacionado con el manejo de las hidroeléctricas del río Grijalva, «para que los vasos de esas presas se mantengan vacíos en temporadas de lluvia, agosto, septiembre, octubre y noviembre, básicamente».

