¡Ya llegaron! Los mejores memes de Snoop Dogg y Banda MS

Las redes sociales se volvieron locas luego de que se estrenara la colaboración del famoso rapero Snoop Dogg con la Banda MS… así como lo lees, hicieron una canción que ya es viral.

El tema llamado ‘Qué Maldición’ se volvió tendencia en redes sociales luego de ser lanzado en plataformas musicales y YouTube causando algunas criticas y burlas con esta mezcla de géneros.

La Banda MS compartió que fue el rapero quien propuso grabar el tema juntos, mientras que la letra y la musicalización estuvieron a cargo de la banda, grabaron ssu parte y se la enviaron a Snoop Dogg, quien no le hizo ningún cambio y mencionó que harían magia.

Imagínate abrir con este ícono de la música del hip hop, es muy importante, no es cualquier cosa, aún no nos cae bien el veinte, pero, la realidad es que la Banda MS logró lo que en el género del rap mexicano no ha podido alcanzar, grabar una colaboración con Snoop Dogg, que además fue él quien nos buscó porque le gusta nuestra música, algo que nos dejó con el ojo cuadrado», expresó Oswaldo Silvas a Notimex.

Estos son los mejores memes que hay sobre el tema: