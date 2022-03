A mi queridísimo hermano Jaime Coello (qepd)

Enrique Lara Coello

Esta será por mucho una de las Navidades más tristes de mi vida, por el fallecimiento de mi queridísimo e inolvidable hermano Jaime Coello, con quien caminé gran parte de la vida.

Comparto el sentir de quien fuera muy bueno, noble y de gran corazón Por mucho, uno de los Socialité más reconocidos en nuestro país.

‘Quiero que sepan, que aun cuando no me vean, ahora estamos más unidos que nunca.

Sé que extrañan mi voz, mi sonrisa, mi esencia en sí, pero ¿saben? no deben extrañarme, me encuentro en un lugar lleno de luz, donde no existen lamentos ni problemas, donde solo reina la paz eterna.

No piensen que con mi partida nos alejamos, al contrario, quiero que sientan mi presencia.

Cuando el viento sople, cuando cante un ave, cuando sientan la luz del sol, es como si mi mano se posara en sus hombros, cuando sientan que mi compañía les hace falta y sin remedio las lágrimas broten, piensen que a mí me gustaría verlos sonreír, puesto que todos ustedes todavía tienen una misión que cumplir en la tierra.

Duerman por hoy, vivan la vida como a mí me hubiera gustado seguirla viviendo, tengan la seguridad que en un mañana, sin duda volveremos a reunirnos para no separarnos jamás.

Y cuando puedan, recen una oración por mí, que yo haré lo mismo por cada uno de ustedes, los quiero mucho’.

Jaime Coello.