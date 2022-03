Aleida Núñez se pronuncia tras la muerte de Carlos Marín

Agencia México

Diario de Chiapas

Aleida Núñez se pronunció al respecto de la lamentable noticia de la muerte del cantante español Carlos Marín, quien perdió la vida este domingo a los 53 años, luego de estar poco más de una semana en un coma inducido tras contagiarse de Covid-19.

En su cuenta de Instagram, la actriz escribió un mensaje en memoria del intérprete. “No puedo creer esta noticia… Mi querido Carlos, descansa en paz y vuela alto. Me quedo con grandes recuerdos y tu inmenso talento que entregaste por el mundo, pronta resignación a su familia”.

A pesar de que la noticia ha causado gran impacto alrededor del mundo, cabe recordar que con Aleida la historia es diferente, pues años atrás, la artista confesó que tenía una relación con el cantante de Il Divo; hecho que posteriormente fue desmentido por Marín.

La historia entre ambos se remonta al 2018, cuando Núñez confesó a las cámaras del programa Ventaneando que tenía un amorío con el cantante.

“Un amigo en común nos presentó porque él le preguntó por mí. Él estaba en México y le insistió para que le diera mi teléfono, entonces me buscó. Me dijo que quiere algo bien conmigo, entonces vamos a dejar, vamos a ver qué dice el tiempo y si se sigue comportando como hasta ahora, a la mejor sí me gana”, dijo la artista en aquella ocasión.

Días más tarde, en el mismo programa de espectáculos se dieron a conocer algunos audios en los que supuestamente Carlos se quejó de lo dicho por Aleida y negó cualquier vínculo con ella.

“Me da un piquito (beso) de abuela y yo digo: ‘Bueno, adiós’. Y ya ahí está la foto y a raíz de eso comenzó a contar historias diciendo que yo la invitaba, la quería invitar a mi casa, a conocer a mi padre, no… toda una película”, se escuchó decir al cantante sobre el tema.