Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡Sea optimista! Serlo, no significa olvidarse de la realidad, sino tomar conciencia de nuestros actos, las repercusiones de los mismos. Con todos los factores agravantes mexicanos y superlativizados en Chiapas, ¡algo tenemos! No existe el número de casos acorde a la falta de cohesión social y patologías agravantes.

Vanaglóriense hallando qué es ese algo que ha evitado que Chiapas posea una mortalidad como en la India. ¿El clima? ¿Algún componente del aire, suelo, agua?

No existieron las muertes que se esperaban a consecuencia de la Semana Santa.

El descuido es proporcional al desconocimiento. Esperamos que dentro de tres días no haya incremento de casos a consecuencia de las aglomeraciones del Día del Niño, celebración del Día de la Construcción (la Santa Cruz), o en dos semanas por el Día de las Madres y del Maestro.

Recordando que ha existido 600 muertes computadas de niños por complicaciones de Covid 19 y de seguro con patología previa, me despido con la reflexión: ¡Tres mutaciones en el virus indio! de Manuel Antonio Zepeda Grajales.

Ya déjense de idioteces, que en la India pasa esto o aquello: si nos vamos a morir ¿de qué me sirve que estés esparciendo el pánico?¡Di algo positivo! Para que entiendas: chingón, que en Cuba ya tienen todas las vacunas, que la meretriz de la esquina te proporcionó placer o saliste del closet después de vacunarte o te quedaste sin comida, para que te comparta.

O que México ya está por sacar otra vacuna mejor que las que hay. ¡Ponte a la altura de lo que eres! No limitarte a que ya se murieron 5000 en la India. Si estás vivo y con secuelas de Covid, posees la capacidad de percibir la vida y emplear tu tiempo en hacer lo que aún deseas. Pregúntate: ¿cuántos se murieron en México por hambre, por otras enfermedades?

¿Qué estás haciendo, para avanzar en este planeta? No seas pretencioso: de menos ayuna, ya muchos mexicanos llevan años sin comer. Elimina las recetas. ¡Sigan esperando! ¡Ya merito te toca! ¡Por favor, no amueles al que carece de todo! Si te interesa, haz ciencia y si no: ¡en boca cerrada no entran moscas! Ni coronavirus.