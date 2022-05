AMIGOS, SOL, HELADO Y COMPRAS… ESO ME SUENA A VERANO EN ÁMBAR FASHION MALL TUXTLA

En Ámbar Fashion Mall Tuxtla encontrarás una amplia variedad de opciones para disfrutar el Verano con tus amigos, familia o con esa persona especial. Desde moda, alimentos, servicios hasta una tarde de diversión extrema.

Si sueñas con el outfit perfecto para esta temporada, debes visitar Tommy Hilfiger, Adolfo Domínguez, Lacoste, Guess, H&M, Julio y obvio para lucir un #OOTD complemento no puede faltar la joyería y accesorios, por eso es indispensable que visites Cristal Joyas, Pandora o Bizzarro donde podrás encontrar diferentes estilos y para toda la familia puedes visitar Watch 2 go, en donde hay padrísimos relojes.

Si tu plan es lucir elegante y cómoda puedes elegir unas zapatillas en Guess junto con una bolsa o unas sandalias, o para algo más casual en Rojo Canela, Capa de Ozono o Zapaterías Candy; si lo que quieres es ponerte en movimiento será necesario algo más deportivo como Skechers, TAF, Elite Lockers y Charly, además de que hay ropa deportiva increíble.

¿Pero que crees? Esto no termina ahí, recuerda que es época de rebajas y ahorita hay bonificaciones por compras más descuentos en Liverpool, en compras mínimas puedes recibir obsequios como en Ferrioni y Pandora. Mercancía al 50% en Lob, Forever 21, entre otras. O que tal, conseguir una bolsa increíble por $299 pesos en Sfera… no hay pretextos para que toda la familia no esté a la moda en este Verano.

Si tu plan es disfrutar el área de alimentos de Food Court los favoritos son la comida Japonesa con Kabuki, comida China en China Town, un baguette con vegetales en Subway, Hamburguesas en Burger King, cortes de carne y comida tipo buffete en Cáucaso o en Cajun Grill, y si buscas algo ligero en Naturalissimo hay gran variedad.

La terraza de Ámbar Fashion Mall Tuxtla, siempre será una opción increíble para disfrutar de un hermoso atardacer, donde podrás tomarte muchísimas fotos o incluso grabar un video de Tik Tok, y por supuesto, ¡No olvides etiquetarnos!

Continuando con tu paseo, otras opciones de comida sin duda son La Estación, Carl’s Jr, Wingstop, McCarthy’s, Chili’s, sin olvidar el restaurante de Liverpool que se encuentra dentro de la tienda y el buffete para desayunos en el Hotel Fiesta Inn ubicado en el piso 3, ¡si tienes visita en estas vacaciones, el Hotel Fiesta Inn es una buena opción para hospedarse!

Para terminar un día increíble; si te gusta el cine, en nuestro segundo nivel encontrarás Cinemex Premium y Platino, o si eres fan de los videojuegos Arena es tu mejor opción y sin duda una de las paradas obligadas que tienes que hacer es en Alboa, ya que cuenta con barra de bebidas (mixología/ coctelería) y alimentos y podrás disfrutar de billar y boliche, y por último, una magnífica opción siempre será Smart Trampoline, es el lugar ideal para pasar un buen rato con mucha energía.

Cada mes esperamos que tu experiencia de compra sea inigualable, por ello, cuando visites el Centro Comercial, apreciarás obras de arte como esculturas y pinturas de artistas Chapanecos, ¡están a la venta! No te quedes sin la tuya.

Te invitamos a participar en el Giveaway en Facebook, en donde puedes ganar muchos obsequios simplemente tomándote una foto en la silla gigante ubicada en óvalo principal de planta baja, sube tu imagen en los comentarios del post y sigue las instrucciones para participar. Puedes ganar obsequios de Cinemex Premium, Domino’s y Hotel Fiesta Inn. Te dejamos el link, entra y recuerda que solo habrán 3 ganadores, tienes para participar hasta el 16 de Agosto ¡No te quedes fuera!

¡Vive un #VeranoDeColores en Ámbar Fashion Mall Tuxtla!

Te esperamos

Lunes a Domingo de 11:00 a 21:00hrs

Dirección: Carretera Tuxtla- Chiapa de Corzo #651 con esquina Blvd. Salomón Glez Blanco. Col. El Retiro. Tuxtla Gtz, Chiapas. C.P. 29040. Tel. (961) 688 22 50

Entérate de todas las promociones en su sitio web y suscríbete al newsletter

¡No te pierdas las exclusivas! : https://www.ambarfashionmall.com.mx/promociones.php

Locales disponibles:

(55) 55 25 1000

www.ambarfashionmall.com.mx

Espacios publicitarios y activaciones:

mkt.ambarfashionmall@parks.com.mx