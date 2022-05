Andie MacDowell lució sus canas en el Festival de Cannes

Agencia México

Diario de Chiapas

Andie MacDowell, reconocida por su trabajo en la cinta ‘Cuatro bodas y un funeral’, provocó gran revuelo tras su paso por la alfombra roja del Festival de Cannes al desfilar con su melena combinada entre sus canas y el pelo castaño.

En entrevista para la revista Vogue la actriz confesó que llevaba mucho tiempo queriendo mostrar al mundo su cabello natural y la pandemia fue el pretexto perfecto para hacerlo.

“Al comienzo de la cuarentena, mi cabello comenzó a crecer y cada vez que mis hijos me veían, me aseguraban que me quedaba estupendo el pelo gris. Me hacía un moño y parecía dos botes de sal y pimiento, negro y plateado. Me gusta compararme con George Clooney porque ¿por qué no? Durante mucho tiempo he pensado que ya era hora de que yo, personalmente, hiciera esa transición porque sentí que era apropiado para mi personalidad y para quien soy. Durante el encierro, tuve mucho tiempo libre y me obsesioné con Jack Martin, que peinaba a Jane Fonda. Compartí esas fotos de Jane con mucha gente y les decía: ‘Oye, quiero hacer esto’”, contó.

Sin embargo, al reactivarse las actividades del medio artístico vivió un momento de incertidumbre porque sus representantes no querían que apareciera con su melena de esa forma ante el público.

“Conseguí un trabajo y muy rápidamente tuve que decidirme sobre lo que iba a hacer. De hecho, mi manager me decía: ‘No es el momento’. Yo me impuse: ‘Creo que estás equivocado, voy a ser más poderosa si acepto donde estoy ahora. Es el momento, porque en dos años voy a cumplir 65 años.