¡Ari Telch viene a Tuxtla Gutiérrez!

Juanjo Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

“El cerebro se enferma como cualquier otro órgano”: Ari Telch

Dentro de las actividades previas a la presentación de la obra “D’ mente” en Tuxtla Gutiérrez, el actor Ari Telch conversó en exclusiva con este reportero para ampliar la información respecto a la exitosa gira de esta puesta en escena.

“No sabemos qué es la mente porque en la escuela no nos educan para entender ese concepto, y por eso no asimilamos que casi todos tenemos episodios de enfermedades mentales. El cerebro se enferma como cualquier otro órgano, así como el estómago se enferma cuando tenemos diarrea y le damos tratamiento, pero eso lo aprendemos muy tarde en la mayoría de las ocasiones”, explicó el artista nacido en 1962.

Respecto al trastorno bipolar que padece desde hace años, Telch aclaró: “La obra tarda aproximadamente una hora con cincuenta minutos; de ese tiempo, solamente utilizo tres minutos en hablar de mi experiencia personal con los trastornos mentales. No es algo autobiográfico, es un monólogo para que ustedes se diviertan”.

Acerca de la influencia que los llamados “coaches” tienen actualmente entre la población más ignorante, Ari señaló su postura: “los problemas no se solucionan con cambiar de actitud y pensar que el universo te estará esperando con lo que deseas. Esa creencia de decretar y obtener no es real. No le puedes decir al páncreas que le eche ganas y produzca insulina, las cosas no funcionan así. Los medicamentos son necesarios para solucionar las enfermedades de cualquier órgano de nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro”.

La obra “D’mente” se presentará el próximo sábado 14 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad “Emilio Rabasa”. Las localidades para esta única función se han denominado “oro, plata y bronce”, con precios de $570, $450 y $320, respectivamente.

Durante el evento, se contará con un estricto protocolo sanitario que consistirá en uso obligatorio de cubrebocas para todos los espectadores,