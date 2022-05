Ausencia de preservación

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡Es impostergable actuar!

¿Estás vacunado? ¿Has bajado de peso, controlando tu deseo alimentario?

Ingerir calorías sobrantes terminan ocasionado diabetes, hipercolesterolemia, daño vascular incapacitante o mortal.

¿Mandarías a tu hijo a la guerra?

¿A luchar por cuestiones económicas para el enriquecimiento ajeno?

Al referirse al principio llamado Dios, antropomorfizado, se le otorgan cualidades de omnisapiencia, omnipotencia y omnisciencia.

Rebasando el ideal, concretizando, puedes crearlo en ti mismo.

Tu cuerpo es tu/su templo.

¿Qué has hecho durante toda tu vida para preservarlo?

¿Ejercicio?

¿Meditación?

¿Estudio?

¿Trabajo?

¿Sueño?

Son características a desarrollar por quien ama a Dios.

Si tu cuerpo es parte de Dios, también el de los demás seres vivos: animales, vegetales y del resto de los reinos. Es necesario comerlos, pero sin torturarlos ni desperdiciarlos. Hacerlo es atentar contra el principio biológico denominado creación.

La pandemia sirve para percatarse de su ausencia en la cotidianeidad.

Pregonando que hay ausencia de Dios en la guerra, especulación, desinformación, explotación, destrucción, dominación, ignorancia manipulante, reproducción destructiva de la biosfera.

¡Supérate! Rebasa los buenos deseos, limitados a oraciones.

¡Actúa!

No hay nada mejor, que demostrar tus ideales y creencias, con hechos:

Preservar tu cuerpo del Covid 19.

Conservar a la biosfera.

Transformar el universo humano, en un paraíso.

Si no lo haces, no has aprobado la cotidianeidad.

¡Inicia a actuar!