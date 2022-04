Cabañuelas del futuro

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Los primeros doce días del año pronostican el clima mensual. De esa manera abordaré un tema de interés mundial correlacionando sociedad y salud.

Hay tanto por explorar en nuestro universo existencial social mediático, manipulado como si fueras una marioneta o acaso un programa estilo Matrix.

Entrelazaré lo que nos dicen y el proceso intelectivo de mis siguientes amigos.

En Ginebra, 29 de diciembre, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus: “La circulación de las variantes delta y ómicron del coronavirus, está generando un ‘tsunami de casos’”.

Baldemar Alonso comenta:

“La Tierra ya no tarda mucho en transmutarse, me entristece que la humanidad se extermina a sí misma. No sé qué pasaría sí un cometa o meteorito gigante impactara al planeta, tal y como lo propone DiCaprio en la película ‘No vean arriba’. La decadencia humana posee olor a putrefacción, lo vivimos con la pandemia vigente. ¡Ojalá y no venga otra más letal!”.

El comentario generó la contestación de Alberto Federico Garzón:

“Ese auto exterminio, ¿no será Autorregulación? Cada una de las etapas catastróficas o de exterminio de nuestro planeta, culminaron con un paso evolutivo más de los humanos dentro de los períodos interestadiales. Así, una glaciación terminó con los Neandertales: evolucionaron a Cromañones, otros a Homo Sapiens. Al acabar los dinosaurios aparecieron los pequeños mamíferos, nuevamente una glaciación y dio origen a los mamíferos monstruosos; con la última glaciación desaparecieron, dando lugar a la fauna actual, a punto de extinguirse con todo y Homo Sapiens. Veremos que viene después, si tenemos el don del Conde de Saint Germain”.

¿Por qué no nos cuidamos? Oscar Orantes López, nos lo explica:

“Años de educación mediocre, han creado un gran número de personas incapaces de realizar un argumento coherente.

Solo expresan emociones, cuestionan los motivos de otros, hacen afirmaciones sin sentido y repiten eslóganes políticos. Usan cualquier cosa, excepto la razón”.

Acorde con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los supermercados de moda venden más caro 21 productos de la canasta básica. Las centrales de abasto lideran los precios más bajos para que los mexicanos encuentren estos 21 productos de primera necesidad, con una diferencia de precios que van de los 118.35 a 262.99 pesos, entre los centros comerciales y las distintas centrales de abasto en el país.

Aun las tienditas poseen precios por debajo de los supermercados, al no cambiar sus precios a cada instante.