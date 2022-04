Carencia en salud pública

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

“Aunque el 99% de mis compañeros ni siquiera guardaron la cuarentena, la mayoría anda de fiesta en fiesta, gritando, bailando, etc. A la mayoría les recayeron por Covid, mientras no han salido ni siquiera para estirar las piernas y aun no nos vacunan a los de 30”.

¡Ya está programado, en breve serán inmunizados! Se debe trabajar para prolongar la salud participando en el autocuidado. No culpar de tus acciones al gobierno o sociedad, los malos hábitos ocasionan los niveles indeseables de salud.

A la deriva, no se sabe usar los servicios de salud. No se entiende por qué se hacen insuficientes los recursos, construyéndose círculos viciosos.

Es más caro tratar a enfermos crónicos y complicados. Cada municipio posee servicio de salud municipal, se trabaja sin buscar la participación ciudadana, educándoles para hacerlos responsables de cuidar su salud. ¡Lleva años! Y si no se empieza, cada vez será más difícil atender a la población, a través de tarea conjunta entre los dirigentes de salud y educación.

Enseñar aunque caiga mal, nos les agrada. Se les enseña los riesgos, aun con la cirugía, saber hasta dónde deben esperar para ir al médico y el cuándo referirlo a otro hospital especializado. Es el período previo a sentirse enfermo o médicamente llamado patogénico.

Antaño, médico y paciente conjuntamente trabajaban para alcanzar la participación comunitaria. Se ha olvidado el espíritu de servicio y apoyo mutuo.

Las autoridades se han olvidado, la mayoría de unidades rurales -sobre todo IMSS- son atendidas por pasantes en servicio social, sin experiencia.

El modelo de atención fue rebasado. Transformarse, contratar personal, darle seguridad y continuidad de empleo. Despidieron al personal contratado de Covid 19 para eliminar las relaciones laborales.

Que las universidades e instituciones adscritas, realicen convenios con las presidencias municipales para brindarles todo el apoyo a los pasantes, respaldándolos -ya que son beneficiados sus pobladores- responsabilizándose de la seguridad del personal de salud.

Si no lo hacen ¡que ellos contraten sus recursos!