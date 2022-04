Comprensión: base de sobrevivencia

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La información y comunicación son insuficientes. Al paciente receptor se le informa, se le explica cómo cuidarse, medicarse. Negándose a comprender lo que se le explicó.

Se sabe que los alimentos en exceso son dañinos para la salud. Evadiéndose comprender y enojándose si se etiquetan los valores calóricos y su nocividad para la salud.

Los vacunados con comorbilidades mortales, disminuyen la protección vacunal en seis meses.

Las embarazadas no vacunadas, poseen mayor probabilidad de agravarse a consecuencia del Covid.

Profesores y personal de salud de EUA se niegan a vacunarse, aun con riesgo de perder su trabajo.

La información vertida no es nueva, se la he explicado desde el 12 de marzo de 2020. Se compartió como si la información no fuera predecible.

Encanta que se nos venda como nuevo. Es inaceptable expresar la verdad.

¿Acaso es incomprensible?

Las promesas de campaña – inicio de Gobierno de Biden son incumplibles, como lo pronostiqué desde noviembre de 2020. El covid-19 ha matado ya a 650,000 estadounidenses y hay hospitales en todo el país que están al máximo de su capacidad. Biden informó el 6 de diciembre de 2021, que exigirá se vacunen empleados gubernamentales y de grandes empresas o deberán gastar en estudios semanales. Los medios de comunicación guardan silencio. Si estuviera en el poder Trump, lo atacarían de autoritario.

¿Te percatas de esto? O permaneces sin comprender.

No hacerlo, favorece la auto destructividad humana.