Crónicas covidianas: rumores y medias verdades Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Las crónicas caen en el terreno de la fábula: ensalzan, engrandecen, omiten, minimizan, dependiendo qué desee expresar quien paga el sueldo. Lo ideal sería que el cronista fuera independiente. Salta lo inconveniente, demeritando lo no manipulable. Si no entiendes, le cambias de denominaciones, como los nombres propios: Abu el Hassan Ali -antepenúltimo dirigente de Granada- en las crónicas se le cambia el nombre como Mauley, lo hacen penúltimo sultán de Granada; adaptan el nombre al idioma: Beijín a Pekín; Países Bajos a Holanda; Tonatzin a virgen de Guadalupe (1).

Sucede igual que la crónica cotidiana, la pandémica. La ONU solo reconoce las vacunas de sus patrocinadores, desdiciéndose e impone a los países agremiados, quienes deben acatar, perdiendo representatividad o demostrando que el reto del mundo para los países desarrollado, acaparadores, son solo consumidores.

Vetarán la entrada a EUA y la Unión Europea a las vacunas chinas y rusas, y quienes estén vacunados con la Casino y Sputnik no se les permitirá entrar en su territorio.

Ahora, en correspondencia, vetarán la entrada a Rusia y China. La milenaria civilización ya es la mayor productora del mundo y podrá restringir la entrada a su territorio hasta que estén vacunados con la Cansino. Es momento que el mundo exija trato igualitario, será lo mismo cuando surjan las vacunas cubana, argentina y mexicana.

Todos los mayores de 18 años de Baja California están vacunados, se puede abrir frontera con EU, refirió el presidente López Obrador, con la vacuna donada por EUA, la que se dice produce pocas trombosis.

“Ya estamos haciendo gestiones con el gobierno estadounidense con ese propósito, con el gobernador de California, con las autoridades de San Diego, para que juntos sigamos fortaleciendo esta frontera en beneficio de nuestros pueblos”, adelantó el presidente (2).

Nunca se diera en las crónicas que es política vacunal. Lo que menos les importa es que los humanos se salven, en cambio sí consuman sus vacunas. Las donaciones no son altruistas, son para mantener el flujo comercial. Donar los excedentes para que no se deterioren, carecen de desapego y no es caritativo, sino útil ¿Cuándo se hablará con la verdad?

No teman: las vacunas Cansino y Sputnik son eficientes y han funcionado para las variantes brasileñas.

