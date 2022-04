Cuándo fue el «amanecer cósmico»

Sin Embargo/Europa Press

El amanecer cósmico, cuando las estrellas se formaron por primera vez, ocurrió entre 250 millones y 350 millones de años después del comienzo del universo.

Un nuevo estudio dirigido por investigadores del University College London (UCL) y la Universidad de Cambridge, publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, sugiere que el Telescopio Espacial James Webb (JWST) de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para noviembre, será lo suficientemente sensible como para observar el nacimiento de galaxias directamente.

El equipo de investigación dirigido por el Reino Unido examinó seis de las galaxias más distantes que se conocen actualmente, cuya luz ha tardado la mayor parte de la vida del universo en llegar hasta nosotros. Descubrieron que la distancia de estas galaxias a la Tierra correspondía a un tiempo de más de 13 mil millones de años, cuando el universo tenía sólo 550 millones de años.

Al analizar imágenes de los telescopios espaciales Hubble y Spitzer, los investigadores calcularon la edad de estas galaxias en un rango de 200 a 300 millones de años, lo que permite una estimación de cuándo se formaron sus estrellas por primera vez.