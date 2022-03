Cuestiona iglesia y familia

La Jornada

La novela Catedrales pone en discusión absolutos como la Iglesia y la familia, sobre los que nos “educan a que no deben ser cuestionados”. Hay núcleos familiares en los cuales los padres golpean o han violado a sus hijos, “¿por qué hay que respetar esos códigos hasta esos extremos?”, dice la escritora y activista argentina Claudia Piñeiro, a propósito de su texto, que será presentado el 24 de febrero.

“La violencia contra las mujeres y el aborto se están empezando a mirar, pero no en detalle. Hay elipsis que la literatura no debe hacer para forzar un poco la cercanía del lector a algo que a lo mejor preferiría no ver”, señala la autora en entrevista.Para Piñeiro (Burzaco, Buenos Aires, 1960), “también hay situaciones de dolor en las cuales las personas están muy incómodas en las familias que les han tocado.

Un absoluto es sentir que, si se enjuician determinados elementos de una familia, la sociedad entera se va a caer”.

Lo mismo pasa con el aborto. “A quienes están en contra les parece que, si se autoriza una ley que tiene que ver con la salud de las mujeres, la sociedad puede caer toda. Lo mismo ha pasado cuando se discutió en Argentina el matrimonio igualitario: ¿Qué le va a pasar a la familia?, ¿a la sociedad? Y, sin embargo, son ataduras, absolutos que deben ser revisados.

“La Iglesia es otro de esos absolutos. A veces nos cuestionamos la fe religiosa. Otra cosa es lo que imponen las instituciones religiosas, porque están compuestas por varones que van diciendo determinadas cosas […] Todo eso nos afecta a nosotros.”