Culminando en el Día de los Inocentes

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La refutación de las preguntas de los antivacunas…

13.- ¿Se puede hablar de variantes virales, si no ha sido aislado, purificado, cultivado en células vivas?

Es falso. Se ha aislado en tejidos humanos. Hay microfotografías.

14.- ¿Si en Gibraltar e Israel tienen vacunada al 100% de la población, inclusive con 3ª. y 4ª. dosis. ¿quién los contagia y por qué?

Por los viajes y los que entran con enfermedad mutada, que ya es diferente a lo vacunado y enfermado.

15.- ¿Por qué no se ha hecho un debate científico, público, con expertos que defienden la versión oficial y con expertos que defienden otras hipótesis?

Están las publicaciones. Debatir lo indebatible es similar a cuando dicen que se les ataca porque se les dice que no consuman refrescos de cola., etc.

16- ¿Sabías que hay estudios científicos que demuestran que las vacunas deprimen tu sistema inmunológico, quedando expuesto a graves enfermedades?

No deprimen el sistema inmunológico. La pegunta debería traer la explicación ¿Cuáles son y cómo lo produce? Si no se explica, solo siembra miedos a la credulidad. Queda a nivel de suposiciones. Graves, la obesidad y las neoplasias malignas… y no te preocupan.

17.- ¿Sabías que no es una vacuna, sino una terapia génica?

Las vacunas ¡son terapias génicas!

18.- ¿Sabías que los seguros de vida no cubren el fallecimiento de personas inoculadas con esta terapia génica?

Ningún seguro te paga lo justo, los seguros son un robo: todos. El ozono, a nivel alveolar, produce fibrosis.

19.- ¿Sabías que alcanzarás la inoculación permanente, hasta completar la fase de experimentación?

Es carencia de conocimiento pensar que una variedad de coronavirus te dará inmunidad permanente contra las mutaciones. ¡No existiría la influenza!

20.- ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo un conejillo de indias, cuántas dosis más y para qué?

¿Acaso no lo eres? Hasta ahora te estás dando cuenta que eres conejito de indias. Si no lo fueras, ¿por qué no cuidas tu salud? ¿Por qué estás gordo, obeso, desnutrido y te autodestruyes? Siempre hay mutaciones en todos los virus, lo que pasa es que nunca habías estudiado.

Con esto concluyo las respuestas, espero amigo Armando, que despejen tus dudas.

Nunca permitas / A la mentira / Manipular / Tu tiempo / ¡No regresa!

Felices fiestas.