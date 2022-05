Cultivando falacias

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Atribuido a Berni Sanders:

Sin que podamos afirmar ni negar que el virus fue creado, pero sí es

utilizado como una guerra económica.

El supuesto comunicado de la OMS donde menciona que ante la economía actuaran las leyes de evolución formuladas por Charles Darwin y Wallace, carece de sentido diplomático.

Es real lo enunciado, por lo tanto considero que es una noticia falsa.

Nunca se ha aterrizado la verdad para explicarle al pueblo.

¿Acaso sería tan grave la de epidemia o pandemia del virus, que llega a aumentar el número de muertos?

¿Qué efecto tendría haber hablado así desde el primer día de la pandemia?

Se criticó duramente a Suecia. Se la pido a Donald Trump y Bolsonaro.

Se denostó a López Obrador en el otro extremo, de que ‘el pueblo es bueno y que comprende’.

Pero ahora, los atacantes representan los intereses de los dueños del poder (o sea la OMS, que son ‘el jefe’).

¡El jefe dio línea! O sea: ¡se hace lo que dice!

¡Siempre institucionales! ¡Hay que estar con el jefe, el de la lana, el dueño del mundo!

En esto, ni hay humanismo, ni va cargado de comprensión, ni enseñanza para que las gentes seamos mejores. O sea: cultivas mentiras, debido a que la humanidad no está educada para aceptar la verdad. En los hogares se cultiva la apariencia sobre la realidad. Actuar así, fertiliza la autodestrucción.

Neuromarketing, del Canal 11: el jueves 22 de julio hablaba en Neuromarketing y decía que ahora la publicidad es más emocional, toma más en cuenta a las personas para que sean manipuladas, que los beneficie. ¡Guau! qué manera tan excelente de un publicista: tratar de ver lo positivo del asunto. No somos los mismos de ayer, pero estamos siendo manipulados. Por qué no traes el neuromarketing a nivel mundial: se ha parado después de 16 meses ¡ya hubiera funcionado! El hubiera no existe. Si el libro Marketing se aplicara para que las gentes se cuidaran, no habría pandemia, lo cual indica que el ser humano -además de autodestructivo- no le importa a las marcas, porque eso no produce dinero. Recuerda a la programación subliminal y se complementan.