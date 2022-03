Agencia México / Diario de Chiapas

“Le deseo todo lo mejor”, dijo Boneta a los periodistas ante las constantes preguntas sobre la romántica pedida de mano de Nodal a Belinda.

No perdió la oportunidad de enviarle unas palabras a Belinda y comentó: “Muchísimo cariño, y todo lo mejor. No sabes el gusto que me da verla tan feliz”.