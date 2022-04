Discernimiento

María Elena Rovirosa Andrade

Nelson Mandela decretó al conocimiento “libertad” y le agregamos a su expresión, seguridad.

Todo conocimiento te libera, mostrando una ruta con ráfaga de luz propia, tal como una luciérnaga por la noche; pero todo lo anterior quizás ha sido dicho repetidamente. En realidad, ¿cuál es el concepto?

De acuerdo al diccionario Larousse, dice que conocimiento es: Noción, idea, información. Otros dicen que son hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia. Y sí, es aquí donde hemos recibido introyectos de información cotidiana. Hemos copiado tanto un lenguaje con expresiones idiomáticas, como tradiciones y costumbres.

El conocimiento te da la cobertura para tener fuerza y adquirir pensamientos creativos, que te irán formateando hasta llegar al poder real. Este desvanecerá a la percepción vagabunda con la cual vivías.

Todo lo que te hace dudar, sentir miedo y presionado, son distorsiones que se corregirán únicamente dejando de tener fe o confianza en ellas. Tales conceptos fueron alimentados y fuiste tú quien les otorgó el poder. De la misma manera en que te mantenían prisionero creyendo en ellas, hoy las puedes desacreditar. ¿Cómo funciona esto? Muy fácil: todo lo anterior procede por el sencillo acontecimiento de que no te conoces a ti mismo, por lo tanto te has desatendido. Hoy es el momento de hacer a un lado los pensamientos no creativos y creer en Ti. Suma todas las ideas que minuto a minuto te fue dando el mensajero del tiempo, aquellos en los que te sentiste animado a crecer, llega ahora hasta tu propia intimidad para que midas tu fuerza; la ilusión y esperanza te acompañarán, visualiza tu ensayo y síguela hasta concluirla. Yo Soy.