Ejemplar labor altruista de damas rotarias

Luis R. Gordillo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La tarde de este lunes 10 de enero, las damas pertenecientes al Club Rotario Amanecer, de esta ciudad capital, entregaron de sillas de ruedas a dos familias que se vieron beneficiadas por este acto altruista.

Yaretzi Corazón, es una pequeña de 12 años de edad que vive con retraso psicomotor; y Santiago de Jesús, con 11 años de edad, vive con parálisis cerebral y retraso psicomotor: no habla, no camina. Ambos pequeños pertenecen a familias muy trabajadoras, cuyos esfuerzos no son suficientes para cubrir los altos costos de esta necesidad y es aquí donde el carácter noble de las damas rotarias viene a ser una verdadera bendición para ambas familias, que agradecieron evidentemente emocionadas la entrega de estas sillas de ruedas.

Como testigo de esta entrega, estuvo presente la Gobernadora de Distrito, Juanita Ravelo Juárez, quien radica en el hermano estado de Tabasco y dirige los clubes rotarios del sureste del país en el presente año de Rotary International: julio de 2021 a junio de 2022. Rotary International es la organización de servicio humanitario más importante del mundo.

Joven, dinámica y con fuerte liderazgo, compartió: “Somos personas muy bendecidas, hacemos lo que nuestro lema dice: Servir para cambiar vidas”. Reconoció el esfuerzo de las damas del Club Rotario Amanecer, único club rotario de esta ciudad que está integrado exclusivamente por mujeres: “Les invito a seguir haciendo este tipo de obras… es fácil desprendernos de lo que nos sobra, pero cuando nos desprendemos de algo que nos es difícil, es lo que nos hace diferentes…”, enfatizó.

Carolina Gómez Hinojosa, asistente de la Gobernadora en esta parte del estado, condujo la reunión; y Matilde Gómez Coutiño, quien preside el club, presentó un informe de las actividades realizadas en el período julio-diciembre.

El Club Rotario Amanecer está a punto de cumplir 30 años de labor altruista ininterrumpida, siendo ejemplo de uno de los principios rotarios más importantes: “Dar de sí, antes de pensar en sí”.