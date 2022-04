El Keru cantante cubano

Agencia Aura Ábrego

Osniel Hernández, mejor conocido como El Keru, es un cantante cubano que llega con un estilo único y lleno de energía para conquistar al público latinoamericano. Sus canciones a ritmo de Trap son el vehículo que él ha encontrado para abordar temas del día a día como el éxito, la superación, la lealtad, así como la realidad que se vive en las calles. Actualmente, se encuentra trabajando en el álbum Chachi, con el cual realiza un homenaje a su abuela.

Uno de los pilares de El Keru es la innovación, por ello crea temas en diversos géneros como el reggaetón, baladas, merengue, cumbias, etcétera. “Tengo mi Home Studio, entonces he tenido la oportunidad de grabar a otros artistas en diversos géneros. Aunque yo me considero trapero, no descarto a ningún otro género”, declaró el cantante.

Osniel Hernández nació el 12 de noviembre de 1992. A muy temprana edad descubrió su interés por la música. A sus 15 años comenzó a grabar sus primeras canciones. Tres años más tarde, grabó el tema “Tubito tubito”, con el cual obtuvo su primera oportunidad para presentarse entre los artistas de primera línea, debido a que la canción se volvió un himno en Cuba, “no solo impactó la canción, sino también el estilo que llevaba en aquel entonces: la imagen, el pelo rosado, la ropa rosada, la ceja rosada, el baile, creo que estaba adelantado a la tendencia y eso me ayudó porque era algo diferente en el mercado de aquel gran año 2012”, expresó El Keru.

Su más reciente colaboración fue junto al Taiger con el tema titulado “Nada que ver con na”, el cual cuenta con más de un millón de visitas en YouTube y fue incluida en la famosa saga Far Cry en su sexto lanzamiento.

Actualmente, El Keru está trabajando en el álbum titulado “Chachi”, un material muy especial para el cantante, ya que se trata de un homenaje a su abuelita, quien perdió la vida. “Yo llamaba cariñosamente a mi abuelita, “Chachi”, y ella me decía “Chacho”, así que este material es muy significativo”, explicó. Por ahora, se han creado alrededor de 12 temas, de los cuales el cantante es compositor. Debido al valor sentimental que tiene, no hay colaboraciones. La producción está a cargo de Master Jeddy, Rigel el Bandolero, y Revoluxion Boyz.

https://instagram.com/elkeru84?

https://www.youtube.com/channel/UC-zQydNx6g22Ax0451xsgiQ