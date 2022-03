El Poderoso Covid

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Evadió sistema inmune vacunas.

El 9 de septiembre, el Dr. Heriberto Hernández, médico de fin de semana de la UCIA y el Dr. Guillermo Vilchis, grave por COVID ingresado en el Polyforum de Tuxtla.

Cuando este envío se imprima el día 14, no sé si estarán vivos o si alguno habrá partido.

El Covid -como ya compartí- pasó de ser un virus débil a ser un virus fuerte.

¡Hay evasión inmunológica viral!

-Maestro, pregunta concreta: ¿Está vacunado o no? Para saber si vacunado será seguro o no, regresar a clases presenciales. ¡Si la vacuna no te protege, de nada sirve!

¡Las vacunas protegen a la mayoría! Lo expresé desde hace un año, sí; pero las comorbilidades puedes tenerlas e ignorarlas. No puedes ignorar el sobrepeso: es visible. Si comes sano, lo sabes. ¿Pretendes ignorar que tus familiares son diabéticos y poseen las grasas elevadas en la sangre? Tarde o temprano se tendrá que regresar a clases. Si tu sistema inmunológico no te protege, moriré y/o morirás. ¿Me di a entender?

-¿Qué hacer para estar sano?

¡Cuidarse, higiene! Si mis compañeros están de fiesta en fiesta ¡a varios ya les dio dos o tres veces! ¡La próxima será más dura! ¡No entenderán que hasta yo me cuido de que me infecten! ¡Infectarán a sus familiares! Colócate cerca de la puerta. Lleva una botellita de alcohol de caña (de ingenio) y rocíate en tu boca. No socialices.

-¿Será posible?

¡Todo es posible cuando la precaución está guiada por el miedo a desaparecer!

-Sí, tiene razón y con toda la explicación que da, cuesta que entendamos. No queda más que majar en hierro frío.

Comparte mis escritos, a uno de mil les servirá y uno, es un logro. El comportamiento es colectivo y lo que sucede será significativo parta valorar comportamiento y daños. Los daños persistirán, lamentarse después, es inútil.

El 14 de septiembre de 1824 se proclamó la Federalización del Chiapas a la república mexicana: antes, formó parte del Imperio Mexicano. Fue el único territorio de la antigua capitanía de Guatemala, federalizado por votación por familia. El voto del jefe de la familia valía por el número de personas que la componían.