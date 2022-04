El proyecto de un museo Pompidou en México sigue en pie

Agencias

En la lista de proyectos que avanzan en lo oscurito, nos cuentan que no está descartado abrir un Pompidou en México.

Recordemos que el anterior titular de Cultura de la Cancillería, Enrique Márquez —cuyo remplazo sigue sin hacerse público como le hemos dicho— había anunciado en 2019, en sus redes sociales, que se evaluaba la posibilidad de abrir una sede de este centro de artes parisino en México.

Tal anuncio, bastante adelantado en su momento, no le agradó ni siquiera a los promotores de la iniciativa.

Y aunque se dio por clausurado el asunto, y más con la pandemia por Covid-19, nos cuentan que hace poco, en París, el canciller tuvo un nuevo encuentro con directivos del Pompidou —acompañado por un reconocido arquitecto mexicano— para refrendar el interés en abrir un Pompidou en México.

Lo curioso es que lo ven bastante viable e incluso se contempla Mérida, entre otras ciudades, como sede.

Además de esa cita, nos dicen, los del Pompidou estuvieron en México, visitaron la Casa Luis Barragán y también reiteraron su interés. En la SRE guardan silencio cuando se les pregunta, pero el diálogo sobre el proyecto está vivo.

¿Por qué siguen las fallas en la Fonoteca Nacional?

A mediados de agosto pasado le contamos que desde julio la Fonoteca Nacional no estaba operando normalmente porque el sistema con el que funciona no sólo no ha tenido el mantenimiento necesario, tampoco cuenta con los insumos básicos para seguir funcionando.

Dicho sistema necesita baterías que no se consiguen en cualquier lugar y la digitalización de acervos está detenida.

También le contamos que, extraoficialmente, había la promesa de reiniciar esas actividades profesionales el pasado 15 de septiembre.

A esa columna, por cierto, el director del recinto, Pável Granados, respondió que, efectivamente, había una falla en las pilas y que se apagó el sistema. Dijo, incluso, que estaban en proceso de sustitución. Pues resulta que el sistema sigue apagado y no se ve para cuándo funcione. Ahora la pregunta es por qué.