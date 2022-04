El pulso de la vida

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

-‘Siento en las canías (1) calambres, adormecimientos, hay vasos con forma de araña. La piel se me puso de color moradita. ¡Ya mejoré, ya no me late! ¡Ahora está pálida, amarilla!’.

– -¡Déjame tocarla comadrita! ¡La tenés (2) fría! Snif… ¡huele a cuero viejo! Se te están muriendo tus dedos, comadrita.

-¡No es así! Mejor tomemos este refresco de dos litros, verás que con esto todo se quita. Dicen que es tan bueno ¡que hasta el sarro arranca de la tubería! ¡Así lo hará con mi pata!

Pasaron los días y un dedo se le puso negro, se le quitó, aún no está recuperada. ¡Sigue tomando refresco!

–¡Le dije, en la plática de la clínica del IMSS nos dijeron que es mortal! Primero para las patas y después para el resto del cuerpo.

-¡Déjelo, comadrita!

– – ¡Tenés mala circulación!

Lo ideal es ver cómo está en las extremidades. A veces está peor en la que aún no se ha necrosado. ¡Y si se la quitan, se enojan! ¡Ignorancia pura, tanto de los pacientes, prensa y abogados, que desean dinero sin producir! Es ineludible tomar de por vida un anticoagulante, para evitar la falta de circulación.

Ocurre por acumulación grasa en vasos sanguíneos o por diabetes. Ahora, también a consecuencia del Covid-19.

¡Vivir cuesta! ¿Qué preferís? ¿Morir por comer? ¿O vivir con disciplina y auto cuidado?

¡No se vivirá como antes de la pandemia!

¡Suicidio! ¡Es mortal tomar refrescos embotellados, ricos en azúcar! Si se aborda el tema, es tabú u ofensa. ¡No hay para comer! Sin embargo, no les falta el refresco azucarado embotellado y la cerveza.

¡Se debe prevenir! ¡Todo lo desean arreglar con especialistas, a través de operaciones! No se ha mejorado el manejo con los médicos egresados de la UNICH, creada para equilibrar carencias. En cambio, todo se dirige a medicina de segundo nivel.

Leamos al Dr. Medinilla Vázquez Agustín:

“El punto es correcto, pero existen diversos problemas. En Chiapas hay hospitales ubicados en localidades de tamaño poblacional entre 5,000 y 15,000 habitantes, carentes de las especialidades básicas. Y Chiapas no es el único estado al que le sucede. Un especialista no llega a comunidades pequeñas y lejanas. ¡Menos si es oriundo de Chiapas! Si esta situación fuera distinta, en Chiapas no existirían especialistas con trabajo en 2 ó 3 hospitales, en distintas instituciones u hospitales de la misma institución, ¡porque no hay más! Es difícil encontrar médicos que quieran trabajar en comunidades con menos de 5000 habitantes. O al menos que estén a tiro de piedra. No existe tanto personal médico ni en Chiapas, ni en el país. En otros países se compensa con carreteras de fácil acceso, pero la antropología social influye en la médica. No se ha logrado superar”.

Notas (lenguaje coloquial):

1. Canías: Piernas.

2. Tenés: Tienes.