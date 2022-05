El ser vacunado no exime

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Ni evita aplicar las acciones preventivas imprescindibles: etiqueta respiratoria, sana distancia, uso de equipo de protección.

Ineludible será vacunarse anualmente, no solo para Covid sino también para influenza o aceptar morir. Si no lo haces, debes de ser coherente y no acudir a hospitalizarte.

¡Tú decides enfermarte! No desperdicies recursos, con ‘siempre sí’, a última hora.

La cuarta dosis o segundo refuerzo, solo mantiene los niveles de anticuerpos por encima de la tercera dosis, expresó la Dra. Regev-Yochay, directora de las Unidades de Control y Prevención de Infecciones del hospital Médico Sheba en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv. Es útil para mayores e inmunocomprometidos, no evita al Omicron y sí protege contra las variantes Alfa y Delta1.

“Acortar de 7 a 5 días el confinamiento, continuará salvaguardando la salud pública y mantener la economía”. ¡Confinar!

Cuando la OMS y sistemas de salud, reconocen que el periodo de aislamiento preventivo para no transmitir la enfermedad, debe de ser de dos semanas.

En Chiapas, al carecer de muertos cercanos, se piensa que la letalidad del virus se redujo. No cantemos victoria: el ciclo epidémico es de tres a cuatro años.

Puedes ser el próximo muerto, amputado, insuficiente renal, cuadri o hemipléjico, con pérdida de la memoria reciente o pérdida del equilibrio por daño cerebeloso.

Una cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19, incrementa los anticuerpos.

Continuará con una quinta, sexta, séptima y más refuerzos. Se le achacará daño, con el tiempo demostrará que no incrementa las muertes. La enfermedad dejará como todas, un daño acumulativo hasta que agote las reservas para funcionar y vivir.

