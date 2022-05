Emergencia epidémico inmunológica

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Con o sin vacuna

Artículos previos motivaron estas preguntas: “¿La mayoría de los enfermos están vacunados o son jóvenes que no alcanzaron la edad para vacunarse?”.

“¿Cómo explica que las vacunas no son seguras para los niños?”.

“¿Cómo explica qué hay nuevas cepas virales?”.

Las contesto.

La mayoría de conocidos mayores no están vacunados. Los vacunados enfermos son diabéticos, hipertensos, portadores de neoplasias, etc. Los que decidieron no vacunarse, son asolados por la enfermedad. Si bien les va, se sienten mal y se recuperarán o quedarán vivos con limitaciones. Les irá peor a los ateroescleróticos. Escasas personas mayores -por su dieta- no tienen tan dañados sus vasos sanguíneos. Son vulnerables por deterioro propio de la edad, enfermedades metabólicas, el daño por el exceso de comer. Otros fallecerán.

Las vacunas para los niños aún no se han aplicado en forma masiva en ninguna parte del mundo.

Su sistema inmunológico no posee memoria, no ha estado expuesto a los agentes infecciosos. A través de milenios, los que más mueren son los niños: sólo sobreviven los aptos inmunológicos.

¡Ninguna vacuna te asegura que sobrevivirás a la enfermedad! Es un biológico estimulante de la inmunidad. Los niños se exponen a nuevos inmunógenos, se vacunan para exponerse a virus neutralizados o partes virales, para producirte inmunidad. ¡No todos desarrollan inmunidad! Si tuvieran cultura biológica, lo sabrían: está explicado desde hace cientos de años, pero más claramente en el siglo XX.

Son vacunas en proceso experimental. Autorizadas por emergencia.

¡Es preferible algo a nada! Si se expone al virus, agravándose, se enfrenta a la fisiopatología, el organismo aún capaz, sobrevivirá. En algún momento de la vida será insuficiente tu sistema inmunitario y morirás.

Se cuida a cercanos, se deja a la historia natural que la enfermedad evolucione, indirectamente se deja a la otredad expuestos.