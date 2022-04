Es importante repetir lo que se sabe

¿O se repite porque no se entiende? Hay 178 millones de casos, con 4 millones de defunciones. ¿Es imposible de entender o está uno entrenado para solo comprender consignas?

Desde hace una década se recalca aplicar la vacuna de la influenza anualmente. A pesar de estar vacunado, el siguiente año te podrá dar influenza y te pueda matar.

Diferencia existe en que no se pueda comprender que en el Sars Cov-2, la variante delta es diferente a la alfa. Existen otras variantes como la sudafricana y brasileña, que producen cuadros exacerbados de síndrome respiratorio sistémico.

¿Qué significa síndrome respiratorio adquirido sistémico? Significa SARS. ¡Ah, ya entendí! ¡Cómo se trata de aprender lo mínimo!

Si no aplica la sana distancia, no usa cubrebocas, no se lava las manos y no cuida su salud ¡enfermará, agravará y morirá!

Los cinco países con mayor número de casos actuales, son: Brasil, 73 mil casos y 2,038 muertos diarios; India, 67 mil casos y 2,579 muertos diarios; Colombia, 28 mil casos y 590 muertos diarios; Argentina, 27 mil casos y 517 muertos diarios; y Rusia, 15 mil casos y 405 muertos diarios.

Son el epicentro. En Brasil e India hubo negación inicial de la pandemia. En la india, las reuniones multitudinarias de las celebraciones religiosas, no se suspendieron.

En Colombia, hubo protestas sociales por las reformas hacendarias.

Pregúntate: ¿hay muertos evitables? ¿Puedes ser inmortal? ¿No? La principal causa de la propagación, es la falta de amor propio, demostrada por la carencia de autocuidado.

Las noticias nos refieren que la variante Delta ya representa un 26% de los casos totales de coronavirus registrados en Italia, lo cual convierte a ese país en el quinto en el mundo por circulación de esta cepa, detectada por primera vez en India (1). La variante es dominante en Gran Bretaña en 98% por disminución del variante A, Portugal 96%. Le siguen Estados Unidos con un 31%, Italia 26%, Bélgica 16%, Alemania 15%, Francia 6,9%.

Esto por el momento; lo mismo no ocurrió en Estados Unidos, Italia, Bélgica y Alemania persistiendo la variante Alfa, que todavía parece ser la dominante.

Nota

1.- El porcentaje se desprendió de un análisis publicada por el diario británico Financial Times a partir de las secuencias genéticas del virus depositadas en la base de datos genéticos internacional Gisaid y en los datos del instituto de investigación belga Sciensano. Detectada por primera vez en el Reino Unido.