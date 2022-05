Editorial Océano

Molly Bloom, Marc Sanchez y Sanden Totten –anfitriones del popular podcast científico Brains On!- presentan este ameno libro de 160 páginas, de la colección Historias Gráficas, con un costo de $265.00 MXN.

¡Está vivo! Es un libro sobre el interesante mundo de la biología. Desde las minúsculas bacterias hasta el animal más grande del planeta. Entre sus páginas se pueden explorar y conocer formas de vida extrañas como mascotas con superpoderes, criaturas marinas que cambian de forma, plantas que lanzan mordidas, cerebros eléctricos y bichos que habitan en tu cara.

Además de responder a muchas preguntas que nos intrigan y nos causan curiosidad. ¿Un virus está vivo? ¿Por qué da hipo? ¿Por qué las flores tienen aroma y colores? ¿Los animales marinos beben agua salada? ¿Cómo consigue su concha el caracol?

Esta obra se divide en cuatro partes: animales, plantas, humanos y el microverso. Cada sección aborda los temas con un lenguaje ameno y con tanto humor que te sacarán risas.

Con imágenes reales, ilustraciones, datos curiosos, trivias, ejercicios y consejos; los autores te llevan a conocer las características reales de distintos seres vivos. Muchos científicos son mencionados en el libro, incluidas sus aportaciones a la rama científica que se dedican. Al final del libro también puedes consultar una amplia bibliografía sobre seres vivos.

¡Está vivo! Es un libro para chicos y grandes de Molly Bloom, Marc Sanchez y Sanden Totten, los reconocidos anfitriones del podcast científico Brains On! Quieres conocer más www.brainson.org/episodes

Molly Bloom. Es presentadora del podcast Brain On! y Smash Boom Best. Es muy curiosa, le encanta descubrir cómo funcionan las cosas, ya sea una fábrica de vidrio, nuestro cerebro o enlaces moleculares. Toca el piano y canta en un coro.

Marc Sanchez. Es productor de Brains On! Le encanta la música, la tecnología y la escritura. Si no está tocando la batería o inventando ruidos para Brains On!, es posible que esté con ropa ridícula, Day-Glo, corriendo por los lagos y ríos de Minnesota o recorriendo la ciudad en busca del mejor burrito del mundo.

Sanden Totten. Escribe e informa para Brains On! Sus temas favoritos son los dinosaurios y el espacio, pero también disfruta mucho estudiar el cerebro y el medio ambiente. Tiene una colección genial de cómics, puede saltar un bordillo en una patineta y su comida favorita es el sushi.