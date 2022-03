Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Se debe trabajar siempre para abatir la ignorancia. Sacrificarse en defensa de los derechos y deberes plasmados en la Constitución, que los proclama y afirmar sin vacilar: Soy preservador de la verdad hasta mi último aliento, es dispensable para mantener la libertad.

Señor: si existes, ¿por qué dejaste que echáramos a perder todo? Lo destruimos en nombre del libre albedrio.

Piensa y siente como el todo a la naturaleza: Lo destruido no se regenera. Es como el diente permanente: se carió y fue extraído. Solo una vez lo tendrás, como tus extremidades. Debes de cuidarlo. Todo lo que pierdas, se hará aparente su falta. Debes preservarte. Más aún durante la pandemia. Ninguna oración ni arrepentimiento retornara al pasado, previo al daño.

Es dura la toma de conciencia. Dios, es excelente pretexto para evadir tus responsabilidades. Le llamas ‘demonio’, sin saber que la palabra significa sabiduría. Y ‘creación’, al cultivo del desconocimiento y el miedo.

Me llegaron veinte preguntas de los anti vacunas, repetitivas, semejantes a las realizadas en Europa. Las colocaré en diferente tipo de letra. No las avalo. Las contestaré en varias sesiones. Las llamaron ‘Preguntas para despertar’.

“Los que no aceptan las vacunas, están en su derecho a no vacunarse, pero no tienen derecho a exponer la salud ajena”:

Ing. Luis Reyes Adalid.

1.- ¿Por qué se prohibieron las autopsias, si los cadáveres no tosen, no hablan, ni estornudan?

Si supieras historia, conocerías. En las epidemias, se entierran rápido los cuerpos para evitar propagación. Se han realizado autopsias, hay resultados con daño vascular severo a todo nivel corporal.

La siguiente pregunta cultiva el miedo.

2.- ¿Por qué se aplicó a los cadáveres de Covid el protocolo de muerte por irradiación, si los virus no pueden permanecer activos si las células están muertas?

Los cadáveres radiados no se incineran, en las epidemias sí, para destruir a los patógenos.

Si estudiaste Ciencias Naturales, sabrías que aún muertos, existe periodo en que los virus y bacterias pueden ser viables.

Pregunta mal formulada No se ha dado manejo de muerte por irradiación.

3.- ¿Por qué se prohibió el uso de todo tipo de anti inflamatorios y anti coagulantes en la primera ola?

No se prohibió, se prescriben antiinflamatorios con precaución: dañan hígado y tubo digestivo. El daño hepático es preferible a morir a consecuencia de la tormenta de citoquinas. Por anti inflamatorios puede revertirse.

La coagulopatía sucede al mismo tiempo. El médico debe saber cuándo y cómo administrarlos.

4.- ¿Por qué desapareció la gripe y no el Covid, con el uso de las cubrebocas?

La pregunta maneja el miedo. La gripa o influenza no desapareció: estudia virología.