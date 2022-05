FESTIVAL “TECATE PA’L NORTE”

Juanjo Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La décima edición de Tecate Pa’l Norte se acerca y uno de los carteles más espectaculares llegará los días 1 y 2 de abril al territorio del festival más poderoso y ascendente de México. Talentos como The Strokes, Maroon 5, Martin Garrix, Los Fabulosos Cadillacs, Hombres G, The Libertines, C Tangana, Papa Roach, Sech, Simple Plan, Caribou y Morat, serán algunos de los actos que se estarán presentando durante la doble jornada.

La historia del Tecate Pa’l Norte se empezó a escribir el 24 de noviembre del 2012, de ahí surgió uno de los acontecimientos musicales más importantes de América. El festival se ha constituido como el máximo punto de encuentro que año con año reúne a las más grandes figuras de talla internacional y a sus fieles seguidores de todo el continente.

Tecate Pa’l Norte es por mucho, una de las experiencias que en cada edición supera las expectativas de artistas y público. Por sus escenarios han desfilado cientos de artistas de primer nivel, entre los que podemos destacar por orden de aparición a Snoop Dogg, Enrique Bunbury, Tigres del Norte, Imagine Dragons, 50 Cent, J Balvin, The Killers, Maná, Muse, Queens of The Stone Age, Arctic Monkeys, Kings of Leon, Carlos Santana, Foo Fighters, Tame Impala y Alejandro Fernández, entre muchos de una larga lista.

Los boletos para la edición 2022 se pusieron a la venta desde el viernes 3 de diciembre de 2021 a través del sistema Ticketmaster, y en Monterrey en las taquillas del Auditorio Citibanamex sin cargos por servicio. Los abonos están disponibles para Hospitality, VIP, Zona Ascendente y General.