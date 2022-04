Frida Sofía VUELVE A DECLARAR CONTRA LA FAMILIA GUZMÁN PINAL

Agencia México

Frida Sofía se sinceró durante la entrevista que brindó a la revista People en Español, donde aseguró no arrepentirse de declaraciones en contra de la familia Guzmán Pinal, en especial de su madre Alejandra Guzmán y su abuelo Enrique Guzmán.

La joven empresaria de 29 años manifestó que a pesar del apoyo que ha recibido de la gente, su familia materna ha hecho lo imposible para minimizar sus declaraciones.

“No lo siento, lo sé, le desmonetizan los (de) YouTube a cualquier persona que me defienda, el hashtag #YoTeCreoFrida lo han eliminado por completo, y la gente ya se dio cuenta, ya se le cayó la venda de los ojos, del poder que tiene la fama, el fanatismo, el dinero… o sea, ya se dieron cuenta, ya no es tan fácil callar a la gente así”, expresó.

Pese a que La Guzmán desestimó sus declaraciones de abuso sexual contra Enrique, Frida destacó que no le guarda rencor a su madre. “Claro que la perdono, pero porque si no, es como tomarte el veneno tú y esperar a que se muera alguien más, yo no sé la relación de su abuelo o de cualquiera, pero si tu hija… te dijera algo así, y aunque tú en serio no le creas, o sea, que pienses que está mintiendo, ¿no le marcarías?… el beneficio de la duda o ¿cómo te ayudo? (De mi abuelo) Dijo que no lo había visto en 29 años, también que me diagnosticaron borderline personality a los 12, que es imposible diagnosticar a personality desorden cuando tienes 12 años”.

Por último, la también cantante aseguró que es la intérprete de “Yo te esperaba” quien no desea saber de su única hija.