¡Futura autodestrucción!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El Covid se halló con casi 8 mil millones de seres humanos. Casi 2 mil millones susceptibles a consecuencia de su indolencia, que los ha vuelto mal nutridos, obesos, ateroescleróticos, enfermos metabólicos (casi 1,900 millones del 2000 al 2021). Casi 700 millones de seres humanos en estado de hambre (1). ¡Nunca se logrará el ‘Hambre Cero 2030’, de la OMS!

No habrá mejor sociedad con ciudadanos destructivos. Comes mal, no te enseñaron a comer bien y tampoco deseaste aprender.

Es una disciplina de vida desde el nacimiento a la muerte. Comer de más se debe sustituir por enseñar a degustar.

Que al agradecer los alimentos, sea comer el primer bocado deseando percibir con cada masticación el sabor. Comprended.

La migración se produce también por sequías, a consecuencia de la destrucción del suelo por la especie humana. El ‘caldero de polvo’, se le dice a la zona central de Estados Unidos, un lugar donde a través de más de 200 millones de años, se acumularon restos orgánicos y que en menos de 100 años (hacia 1930), fue demostrada su destrucción a través de la merma de cosechas.

Me refiero al territorio que fue despojado a México. Por carecer de raíces, se ha acabado la tierra de esa región: está condenada a perderse desde la época de Franklin Delano Roosevelt, previo a la segunda Guerra Mundial.

Refieren que quedan 60 cosechas; han pasado años, quedan aún menos. Yo resumo que la causa de extinción de la especie humana, es la auto destructividad.

Referencia

1,- FAO OMS. Estado de seguridad alimentaria (2017- 2019).