Futuras pandemias

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Ciudadanos y personal de salud, consternados por el alto grado de enfermos de Covid y elevada mortalidad.

Sin hacer nada por el presente y el futuro, sin concientización humana, continuarán contagios y muertes a nivel mundial, que son aún escasos por las patologías que agravan la mortalidad en México desde siempre. Se lamentan sanos y enfermos: ¿por qué a mí?

Eres obeso, enfermo metabólico, la edad y dieta te dan ateroesclerosis, involución de todos los órganos.

Sin futuro eco biológico por la producción de plásticos e inconsciencia humana, el futuro de la fauna mundial se prevé que sea en granjas, para mantener la vida humana y la desaparición paulatina de las especies existentes ¡no solo de fauna, sino también flora o vegetal!

Si las noticias falsas se producen, es porque hay quién las consume.

Es necesario comprender la realidad, eliminar cárceles cognitivas-emotivas mundiales. ¡Es necesario evadir el engaño! Incendios a nivel mundial:

se quema la biomasa vegetal productora de clorofila del mundo, desde California

(EUA), México y Centroamérica, hasta –especialmente- el área del Amazonas. En Chiapas hay incendios y también en áreas aledañas a Madrid

y en zonas aun arboladas de África.

¡No desistas o cejes de esforzarte! Culmina lo que empiezas, no seas permisivo ni limitado.

No deben existir muertes por violencia.

Si vas a crecer en amor, debes ser justo, equitativo.

Preserva la vida sin destruirla, ya que al hacerlo destruyes tu entorno y a largo o corto plazo destruyes a tu especie y en consecuencia, a ti mismo.

No procrees hijos a los que no puedas darles tiempo ni vivencias, a los cuales no les enseñes a pensar por sí mismos.

No serás, ni crearás títeres, autómatas, seres humanos acríticos que solo sirvan para ‘hacer la ola’, decir ‘así sea’ (amén), que sean desechables,

que no se diferencien de la masa.

Si no haces esto, tus palabras carecen de contenido: ¡no aprendiste la lección de vida, mereciendo ser esclavo del sistema, al estar amaestrado

en creer, sin aceptar la realidad!

Te mueres, por no cuidarte. Causa tristeza que no piensan que con sus falacias engañan, cuando no saben si lo que les escriben o reenvían, es verdad o carece de lógica.

Es terrible que, sabiendo que poseen una sola vida, se auto engañen.

Eres responsable de tus pensamientos, palabras, acciones y omisiones.

Se evita cambiar para no empeorar, cultivando la desidia.