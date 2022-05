Gaby Mellado en ‘La Desalmada’

Aura Ábrego

Ciudad de México

Diario de Chiapas

Gaby Mellado es una actriz originaria de Orizaba, Veracruz, que día a día se prepara para crecer profesionalmente, pues conoce las exigencias que la actuación requiere. Constancia y disciplina son su motor para lograr que cada interpretación conecte con el público. “Lo que más me apasiona es poder vivir otras vidas que no son mías. Meterme a la piel de otro y darle vida para que el público se enganche conmigo y me acompañe en ese viaje” declaró.

Desde temprana edad descubrió su interés por la actuación, ya que le gustaba participar en festivales y eventos escolares, así como en las exposiciones en clase. A la edad de 14 años se mudó a la Ciudad de México, al tener la oportunidad de ingresar al CEA.

Por el momento, se encuentra emocionada por su participación en la telenovela “La Desalmada”, donde además de interpretar a Clara, comparte producción con grandes actores y actrices como Livia Brito, José Ron, Eduardo Santamarina, Azela Robinson, Francisco Gattorno, Marjorie de Sousa, Marlene Favela, Ana Martín, Carlos Gatica, Fiona Muñoz, Macarena Miguel, Gonzalo Vega Jr, Gonzalo García Vivanco, Kimberly Dos Ramos, Julio Vallado, Verónica Jaspeado, Raúl Araiza, Cecilia Galliano, Alejandra García, Claudia Arce, Sergio Basáñez, Laura Carmine, Alberto Estrella, entre otros.

Gaby se encuentra muy entusiasmada de poder interpretar un personaje que es un ejemplo de cómo siempre estás a una decisión de cambiar el resto de tu vida, ya que Clara tiene el mensaje de las segundas oportunidades y cómo puedes levantarte y seguir, a pesar de decisiones erróneas. “Clara es una niña cuando la sumergen en ese mundo oscuro, pero tiene el valor para salir adelante y luchar por una vida mejor” detalló.

“No se pueden perder ‘La Desalmada’, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, por Las Estrellas. Disfruten de este gran proyecto que estamos haciendo con mucho cariño y amor para toda la audiencia. Son tiempos difíciles, pero les prometo que con nosotros se van a olvidar un ratito de todo lo que está pasando allá afuera”, finalizó.

https://www.instagram.com/gabymelladou