Guillermo Del Toro y Eugenio Derbez llevan a México a los premios Oscar

Agencia México

Diario de Chiapas

México estará presente en los Oscar con las películas “Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas) de Guillermo Del Toro y CODA, que cuenta con la actuación de Eugenio Derbez, pues ambas cintas forman parte de la lista a las nominadas como ‘Mejor Película’.

El filme del mexicano Guillermo del Toro obtuvo cuatro nominaciones para la 94ª edición de los premios en las categorías Mejor Película, Diseño de producción, Cinematografía y Diseño de Vestuario.

A pesar de que no logró colocarse en la categoría de Mejor Director, el filme de Del Toro se medirá este 27 de marzo con Belfast, CODA, en la que participa Eugenio Derbez, además de las cintas Drive my car, Dune, No mires arriba, Licorice pizza, Rey Richard: una familia ganadora, West Side Story y El poder del perro.

Por su parte, en la categoría Mejor película internacional las nominadas fueron The hand of God, The worst person, Drive my car, Flee y Lunana: a yak in the classroom.

A su vez, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Kristen Stewart, Jessica Chastain y Olivia Colman, fueron nominadas a mejor actriz. En la misma categoría, pero en versión masculina se encuentran Will Smith, Denzel Washington, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch y Andrew Garfield.

Cabe señalar que la película El poder del perro lidera las nominaciones por los premios Oscar con 12 menciones, seguida de Dune con 10, mientras que Belfast, de Kenneth Branagh, cuenta con 7 nominaciones.