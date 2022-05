¡Hazte la tonta!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

-Oigasté (1) comadrita, que la situación se puso del cocol, que me cuenta un médico que dos personas de 70 años vacunados con la Pfizer ¡están re malos!

–Recordá, es otra cepa. Como si fuera una enfermedad nueva a partir de la existente. Y no solo se enferman, también se mueren. ¡Rebrotes por ser rebrutos!

-¡Lleno el centro Covid! Se cuenta que hay un chingo de enfermos con tanque de oxígeno.

–En vez de conseguir un convertidor de oxígeno que incremente la cantidad necesaria del preciado gas.

-¡Jóvenes de cuarenta, graves! ¡Ya stán viejos!

–¡Ya no hable astá así! ¡Dicen que somos los más cerreros para entender! ¡Sí, es cierto! ¿Acaso, si te dicen comás excremento, lo vas a comer? ¡Así enfermamos! ¡Destruimos los plantíos! ¡Ya no hay plantas, ni en maceta! Los jóvenes ya no se creen zoques ¡son tuxtlecos! ¡Si toda la fachota tienen! Quien se avergüenza de su origen, en el fondo se desprecia. Se parecen a Miguel Miramón, militar, pero los ricos conservadores de ‘indio’ no lo bajaban. Por ser su gato, adquirió las deudas con el prestamista Jecker, que vendió la deuda a Napoleón, sirviendo de pretexto para invadir México y traer a Maximiliano.

-¡Soy zoque tuxtleca, a mucha honra! Bailando el cachito se los puedo demostrar.

Los de Copínala, Tecpatán, Tapilula, Tapalapa, Rayón, Ostuacán y resto de comunidades zoques, se creen superiores a sus tatas. ¡Incapaces de limpiar dónde duermen! ¡Menos su calle! Así se enferman de Covid y matan a los mayores.

–Igual son los Tzeltales y Tzotziles que habitan en San Cristóbal Dicen: ¡Soy de San Cristóbal! No Tzotzil ni Tzeltal. Aquí, por la herencia un señor de 80 años, su yerno por quedarse con la casita, ni de comer le dan. ¡Ya es un costal de huesos de huesos de 35 kilos! Y si no se lo lleva el hambre, cuando tengan Covid lo hará, dirán: ¡se murió por el gobierno! Sea el gobierno del país, que sea la humanidad está bien atontada. Sean blancos, rojos, negros, un poquito menos los amarillos, se cuidan más. Al no cuidarse, no se acaba la epidemia. Si en la televisión dijeron que en 15 días se romperían los contagios. ¡Estamos cagados de la cabeza!

-¡Eso sí! ¡Pagar caro, para comer basura! La leche, huevos, frijol, chipilín y demás vegetales ¡Guácala! Dicen que es para los tetos, nacos, looser, fuera de onda. ¡Lo que no mata, engorda, es rico!

Nota

Oigasté, recordá, etc., coloquial chiapaneco.