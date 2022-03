Héroes del Silencio, los claroscuros de una banda legendaria contados desde el interior

El Universal

Además de las giras mundiales, los millones de fans, la influencia en cientos de bandas y el puñado de canciones que se volvieron himnos generacionales, Héroes del Silencio vivió momentos turbios que desencadenaron en su final hace 25 años, tras un concierto el 6 de octubre de 1996 en Los Ángeles.

«Fue duro porque era la crónica de una muerte anunciada, pero nunca quieres enfrentarla.

Cuando ocurrió en el 96, después de tantos años de giras, composiciones, todo a un ritmo demasiado fenético, parar aquello fue dar un salto al vacío y caer; yo pasé del todo a la nada, pero enseguida te metes en proyectos personales, en otra forma de vida», recuerda el bajista de la banda, Joaquín Cardiel.

La dualidad que vivió Héroes del Silencio – la gloria del éxito y la decadencia de la convivencia – fue plasmada en la biografía Héroes de leyenda, elaborada por el hermano del músico español, el escritor Antonio Cardiel.

«Un verano estaba casa de Joaquín y vi en su biblioteca los libros que tenía sobre la banda. Me los llevé, los estuve leyendo y me dio la impresión que podía escribir algo más; había buenos libros, pero faltaba contar las giras internacionales, explicar el proceso de composición, grabación e interpretación de las canciones.

Creí que había un hueco y en el verano de 2018 les planteé la posibilidad de escribir un libro», recuerda el autor sobre el punto de partida de la obra, ya disponible en plataformas digitales.

Y ahonda en el rompimiento del grupo al asegurar que fue un suceso que no le «apeteció» a ninguno de los integrantes, quienes no se han vuelto a ver sobre un escenario desde 2007, año en que realizaron una breve gira de 10 fechas por España y América, México incluido.

Recordar la historia sin Bunbury Joaquín, enlazado en la videollamada junto a su hermano, señala que cuando él le habló sobre Héroes de Leyenda, le pareció «muy bien» porque, aunque hay varios libros sobre Héroes del Silencio, «habían tratado el tema desde un lado muy externo, sin contar con nuestra opinión, sin contar con nuestro apoyo». Para nutrir la obra, Antonio sostuvo largas charlas con 3 de los 4 integrantes – Juan Valdivia (guitarra), Pedro Andreu (batería) y Joaquín –, y consultó notas de prensa y viejas entrevistas para tener la participación indirecta de Enrique Bunbury (voz).

«Enrique no colaboró y entendí sus razones, me las explicó.

Busqué opiniones suyas en prensa y en revistas para suplir su ausencia mediante frases que seleccioné, entonces está muy presente en el libro.

Cuando se editó en España, le mandé un correo para ofrecerle un ejemplar, él aceptó gustoso y yo creo que se lo ha leído, pero no me ha llegado ninguna opinión de momento», cuenta el escritor.

Por su parte, el bajista señala que recodar y exponer los momentos oscuros de la banda no resultó un problema, pues su hermano tuvo «el detalle de hacerlo de una manera apropiada, de una manera que nos ha parecido bien a todos.

No había que ocultar que ha habido momentos difíciles como en toda familia «.

La vigencia de una banda legendaria Para explicar la vigencia de Héroes del Silencio, que sigue sonando en bares, alimentando tributos, pasando de generación en generación y, por supuesto, dando pie al libro de Antonio, los hermanos responsabilizan a las canciones y su capacidad de perdurar en el tiempo: «Lo que todo músico quiere conceder».

Además, Joaquín Cardiel revela que quiere volver a colgarse el bajo mientras Juan, Pedro y Enrique hacen lo propio con sus instrumentos; volver a ser, en un escenario, los Héroes del Silencio.

«Siempre tengo la puerta abierta porque me lo pasé muy bien y me gustaría seguir pasándomelo bien, pero las vidas divergen, cada uno tenemos nuestros proyectos y nuestras cosas, y haría falta… no sé qué para juntarnos. A mí me gustaría».