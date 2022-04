Homenaje al Maestro Óscar Oliva

José Natarén

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Durante la FILTUX2021, organizada por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) en honor del maestro Óscar Oliva, destacó la presencia de los poetas Jaime Labastida, Marco Antonio Campos y Eduardo Casar, en el homenaje transmitido a las 7:00 PM del 26 de noviembre, a través de “Tuxtla Cultural”.

Al inicio, el Mtro. Marco A. Orozco Zuarth, Director General del ITAC, puntualizó que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez creará el Premio de Poesía Óscar Oliva, y que el ITAC postuló al maestro Oliva al Premio Nacional de Ciencias y Artes 2021, decisión celebrada por los doctores Labastida, Campos y Casar.

“¿Qué ha hecho Óscar de trascendente para la poesía?” inquirió el maestro Eduardo Casar al principio de su participación, a lo que respondió: <<Ha creado, arado y crecido un estilo que no existía antes en el mundo natural y poético de la lengua española. Una enorme huella digital con sus laberintos concéntricos y excéntricos: una nueva realidad.

Un huevo asimétrico. Con una constancia que no le cuesta trabajo. Con rabia. Con ángulos que van más allá de los agudos, pero sobre todo de los rectos y los obtusos>>. Concluyó que (Oliva) “será poeta y todo, pero es también alguien que quiere tanto a la poesía, que quiere contagiarla”.

Por su parte, el maestro Marco Antonio Campos, mostró regocijo por más de medio siglo de amistad con el homenajeado, de quien dijo: “es uno de los mejores poetas vivos. Hombre esencialmente bueno, Oliva anheló un mundo más habitable”. Respecto a su obra, indicó: <<Algo que me parece un rasgo característico de la poesía de Oliva es la duda, y cuando lo hace, suele hacer y hacerse preguntas; otro hecho, es que cuando escribe poemas breves parecen ser borradores o esquemas de poemas extensos. Oliva, en mi criterio, ha escrito varios de los mejores poemas extensos de su generación. Es un maestro del poema simultaneísta>>.

Don Jaime Labastida, amigo de don Óscar Oliva desde 1957, comentó que “La Espiga Amotinada” no tuvo una estética común. Sobre la poesía de Oliva, apuntó: <<Me conmueve la dualidad que tiene. Por una parte, poemas precisos, rigurosos en la descripción de hechos, de la realidad, como “El Artista”. Por otro lado, en un espacio diferente, casi antagónico, como en Estratos, leemos poemas que parecen escritos bajo la órbita del sueño, el delirio y, quizás, de las enfermedades. Del quirófano a escenas y cosas que se repiten: su cuarto, su casa, aves, montañas, árboles. ¿Por qué este contraste tan fuerte? La poesía Oliva oscila entre poemas sobre la situación política o la guerrilla, como en Estadio de Sitio y Trabajo Ilegal; y la poesía de orden personal, fruto de una imaginación increíble, con la ruptura de estructuras rítmicas “normales”. Poesía torrencial: torrente de palabras e imágenes súbitas>>.

El filósofo Labastida expresó su beneplácito por la realización de la Feria, por “tomar en cuenta a sus amigos y hermanos”, y porque se destaque la poesía de Óscar Oliva “como lo que es: una gran poesía, en el universo de la poesía mexicana”.

A decir del propio maestro Óscar Oliva: <<Me he dado cuenta que mis temas son muy pocos. Mi casa, Sonia, mis hijas, mis nietas, mis amigos. Las montañas. La silla donde estoy sentado. Escribo cosas, paisajes. No me gusta que me digan poeta político. Otro de mis temas es la velocidad que noto y veo en los acontecimientos que suceden. Y el viaje, como los poetas clásicos chinos y los sabios tojolabales. Pero también el erotismo>>.

Poesía compleja: dificultad y orfebrería; no para el gran público, sino para la “inmensa minoría”. Sirva esta nota para reiterar la sugerencia que la motiva: Leamos la poesía de Óscar Oliva.